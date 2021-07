Ultime Notizie Roma del 08-07-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di Presidente della Repubblica Mattarella domenica sera Wembley per assistere alla finale di euro 2020 tra Italia Inghilterra Mattarella tra fianco degli Azzurri così come fecero Sandro Pertini per i mondiali di spagna del 82 Carlo Azeglio Ciampi per gli europei in Francia che Giorgio Napolitano per i mondiali in Germania del 2006 il Senato approva la riforma costituzionale che attribuisce diciottenni il voto per leggere il Senato con questo voto il Parlamento ha approvato definitivamente la riforma che sarà promulgata tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo dato che la camera sono mancati i due testi la ministra Marta cartabia il premier draghi accelerano sulla riforma della Giustizia quella processo penale attesa oggi al consiglio dei ministri il nodo resta quello della prescrizione che salva solo in parte l’impostazione voluta dal precedente guardasigilli Roberto Bonafede dopo la sentenza di primo grado Stoppa la prescrizione ma ci saràdue anni di tempo per chiudere la pelle un anno per la Cassazione decorsi i quali processi si chiude perplesso il MoVimento 5 Stelle che potrebbe anche votare in ordine sparso via libera sostanziale del centrodestra tentativi di pressione fino a tarda sera il senatore del PD Luigi Zanda chiede che la ministra della Giustizia Marta cartabia riferisco urgentemente in Parlamento sulle torture effettuate da personale della polizia penitenziaria nel carcere Santa Maria Capua Vetere Non credo la teoria delle poche mele marce ma neanche con corpo di 40000 persone si è composto da tutte persone violente di qui la necessità di sentire governo Per intervenire sulle vie urgenti anche legislativo sono fatti come quelli di Santa Maria Capua Vetere non sarebbe concepibile che il Parlamento non si esprimesse intanto scoppia la protesta nel carcere di Marassi a Genova da mesi senza direttore l’antitrust Avvia un’istruttoria sul raccordo tra TIM e dazn per la distribuzione supporto tecnologico relativo ai contenuti da pacchetti uno e tre dei diritti per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021 2024accertare se si sta una possibile Intesa restrittiva della concorrenza per le clausole che limitano commercialmente dazn nell’offerta di servizi TV a pagamento con l’effetto di ridurre la sua capacità di proporre sconti agli utenti di altri operatori delle telecomunicazioni l’accordo con dazn rimaste TIM e per sviluppare la concorrenza nel mercato della per la visione dei contenuti in streaming e accelerare la digitalizzazione nel paese a beneficio di tutti 4 mercenari coinvolti nell’omicidio del presidente haitiano jovenel moise sono stati uccisi altri due sono stati arrestati lo ha annunciato il direttore generale della polizia di Leo Sharp 4 mercenari sono stati uccisi altri due sono stati fermati e sono sotto il nostro controllo ha detto in TV tre poliziotti che erano stati presi in ostaggio sono stati liberati il presidente Molise era stato assassinato da un commando armato nella sua abitazione dura la Fontana di Papa Francesco che parla di un efferato assassino entrambe oggi dalle genti LG TV in Ungheria il testo firmato dal Presidente ungherese 15 giorni fa ha scatenato un fortel’Europa combinato con le reazioni della presidente della commissione europea Ursula von der leyen che l’ha definita vergognosa e mi ha chiesto al governo di organo però difeso la norma che definisce in difesa dei Minori annunciato di voler mantenere un piccolo disegno di Leonardo Da Vinci raffigurante la testa di un orso vero aperto oggi al miglior offerente della casa d’aste londinese Cristel Secondo le previsioni potrebbe essere battuto per un massimo di 12 milioni di sterline circa 14 milioni di euro lo riporta la BBC intitolata a testa di un orso l’opera che misura 7 cm x 7 stata realizzata più di 500 anni fa che potrebbe superare così record di 8 milioni di sterline pagato nel 2001 per un altro disegno dell’artista cavallo e Cavaliere ed era l’ultima notizia ancora voi tutti l’augurio di un buon proseguimento di Ascona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa