Ultime Notizie Roma del 08-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il governo si divide sulla Tav e la spaccatura nella maggioranza viene certificata dal voto del Senato sulle emozioni quella del MoVimento 5 Stelle contro l’opera viene bocciata Mentre le altre tutte favorevoli alla tav vengono approvate tra cui quelle del Partito Democratico di Forza Italia si apre un problema politico troppi ostacoli impediscono a questo governo di crescere dice in aula al senatore Massimiliano Romeo della Lega il PD incalza Conte salga al Quirinale Toninelli dice ho buttato no avanti sereno Berlusconi si svolge Salvini la soluzione del voto intanto della NG Open Arms parla Oscar Camps il fondatore della organizzazione non governativa riprendo sia l’inasprimento dellalegge sicurezza bis entreremo In Italia se dovessimo avere seri problemi a bordo dice Matteo Salvini reagisce avrebbe avuto tutto il tempo per raggiungere la Spagna che ha dato la bandiera alla nave Ma se vogliono solo fare una provocazione politica le acque territoriali italiane sono chiuse Siamo pronte a sequestrare la nave e imbarcazione da 6 giorni nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro dove sbarcare i 120 naufraghi salvati al largo della Libia maltempo al nord Italia colpite in particolare la Lombardia nel comune di Casargo una frana ha travolto case nel lecchese La pioggia ha provocato un esondazione che ha costretto all’evacuazione 146 persone non è andata meglio nel Bergamasco dove il vento ha divelto dei tetti tre le sfollate il governatore della Lombardia Attilio Fontana assicura tutti al lavoro per un ritorno alla normalità l’uso prolungato dei telefoni cellulari su un arco di 10 anninon è associato a un incremento del rischio di tumori maligni o Benigni lo si legge nel rapporto istisan esposizione radiofrequenze e tumori Curato da Istituto Superiore di Sanità Arpa Piemonte Enea e CNR irea Tuttavia ad oggi non c’è certezza sul rischio dei Tumori intracranici e mancano dati sugli effetti a lungo termine se usati dai bambini è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa