Ultime Notizie Roma del 08-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio si fa rovente il clima nel governo ha una settimana da Ferragosto il vicepremier leghista Matteo Salvini in un comizio a Sabaudia Premium con decisione l’acceleratore sul ritorno alle urne Non mi interessano i rimpasti se le cose non si possono fare inutile andare avanti dice poco prima di lasciare Roma un incontro con il premier Conte al quale avrebbe posto non un’intesa su un cambio di rotta entro lunedì o sarà crisi Salvini Cancella due commissioni Abruzzo e domani prima di andare a pescare a Sara Roma per colloqui e si parla di un incontro con il collega di governo Di Maio il vicepremier pentastellato annullato la riunione dei gruppi pentastellati a notte fonda rivendicato su Facebook Vittorio obiettivi del Movimento il presidente dellaSergio Mattarella valuta il decreto sicurezza bis per la firma Intanto parla con Conte il premier cancello al conferenza stampa di questo oggi per fare il punto prima della pausa estiva il governo si era diviso sulla Tav al Senato I see all’opera 181 hanno travolto la mozione dei 5 Stelle per il no quella del Movimento contraria all’opera viene bocciata le altre tutte favorevoli alla tav vengono approvate anche quelle del Partito Democratico di Forza Italia chi sceglie la lega scegli di andare avanti senza nostalgia del passato ha detto Calvini qualunque sarà la conseguenza siamo orgogliosi del nostro no Un’opera come la torino-lione un’opera nata vecchia di 30 anni fa senza futuro 1 perché vogliono solo Bruxelles e Macron scrive su Facebook Luigi Di Maio un solo colpo alla testa preciso e diretto all’altezza dell’orecchio sinistro mentre era seduto su una panchina è morto così Fabrizio Piscitelli 53 anni conosciuto come Diabolik capo per lungo tempodella curva nord della Lazio simpatizzante di estrema destra con precedenti per traffico di droga l’esecuzione se consumata nel parco degli acquedotti non lontano dal centro di Roma secondo i primi accertamenti stanno aspettando qualcuno il killer era vestito da Runner e nessuno lo ha notato il PD grida al terrore delle sparatorie in strada nel cuore della capitale attacca Salvini non garantisce nessuna sicurezza allacci il Viminale bloccata da 7 giorni a 30 miglia dalle coste di Lampedusa con 121 migranti a bordo la nave Open Arms Viminale il tuo fondatore il Catalano Oscar Camps annunciato ieri un ricorso al tribunale dei minori di Palermo affinché intervenga disponendo lo sbarco dei 32 ragazzi presenti a bordo e minaccia di entrare in acqua italiane se le condizioni dei migranti ero mai accorto anche di viveri lo richiederanno siamo pronti a sequestrare la nave dice Salvini intanto Malta avrebbe negato all’Auchanla nuova nave di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere il rifornimento di carburante è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di

