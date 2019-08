Ultime Notizie Roma del 08-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio nervi tesi nel governo ha una settimana da Ferragosto il leader leghista Matteo Salvini ieri sera non comincia a Sabaudia spaventato un ritorno alle urne Non mi interessano i rimpasti se le cose non si possono fare È inutile andare avanti Ha detto il Ministro dell’Interno Ieri ho incontrato il premier Conte al l’avrebbe Pozzo l’ultimatum un’intesa su un cambio di rotta entro lunedì o sarà crisi Si prevedono il colloquio di incontri con il collega di governo Di Maio che ieri sera Annullata la riunione dei gruppi pentastellati e poi arriva indicato su Facebook Vittoria e obiettivi del Movimento il presidente Mattarella valuta il decreto sicurezza bis per la firma Intanto parla con il premier Contequest’oggi farà il punto della situazione prima della pausa estiva ieri al Senato la mozione pentastellata sul no alla tav è stata bocciata tutte quelle favorevoli anche quelle del Democratico di Forza Italia sono state approvate un segnale forte dal governo chi sceglie lega sceglie di andare avanti senza nostalgia del passato ha detto Salvini qualunque sarà la conseguenza siamo orgogliosi del nostro no a Un’opera come la torino-lione un’opera nata vecchia 30 anni fa senza un futuro un’opera che vogliono soltanto Bruxelles e Macron ha scritto Di Maio su Facebook quotazioni cinesi dagli Stati Uniti sono nuovamente diminuite a luglio con l’intensificarsi della guerra commerciale con Washington agli ultimi dati forniti dalle Dogane e mostrano Una contrazione del 19 % rispetto all’anno precedente forse il miglioramento rispetto al calo del 31 e 4% di giugno le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 6:30 % tra minacciato di Astiulteriormente i dati ad altri 300 miliardi di importazioni cinesi trasporti chiusura calciomercato accordo fatto per il trasferimento del centrocampista belga Dennis praet della Sampdoria leyster su una base di 21 milioni di euro senza bonus Intesa fino al 2024 con il giocatore che avrà un ingaggio di 2 milioni e mezza stagione intanto rumeno Lukaku e arriva a Milano per diventare un giocatore dell’Inter chiuso l’affare con il Manchester United per 65 milioni più bonus domani svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto da circa 9 milioni bonus compresi per 5 anni è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa