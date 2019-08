Ultime Notizie Roma del 08-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli tensione alle stelle nella maggioranza dopo lo stop alla mozione dei 5 Stelle contro la TAV a Palazzo Chigi si ha tenuto un colloquio tra il Presidente del Consiglio Conte e Ministro dell’Interno e vicepremier Salvini ora è atteso il comizio del vicepremier a Sabaudia del colloquio con il premier Conte il leader leghista secondo quanto viene riferito avrebbe posto le condizioni per andare avanti una rivoluzione Nel governo con nomi nuovi è un contratto visto e corretto la madre del Killer di El Paso il 21enne Patrick Jus chiamo la polizia settimane prima della sparatoria perché preoccupata del fatto che il figlio possedesse un fucile d’assalto lo rivelano i legali della famiglia secondo quanto riporta la CNN la donna contatto alla polizia di AllenPezzana di residenza all’ufficio a cui fu trasferita nel rispose che alla sua età il figlio poteva legalmente acquistare un’arma del genere le autorità maltesi si sarebbero rifiutati di fornire del carburante la Ocean Viking la nuova nave di salvataggio di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere nonostante fossero stati presi accordi precisi in questo a denunciarlo un portavoce di SOS Mediterranee all’agenzia tedesca DPA la borsa di Tokyo avvia la seduta in leggero aumento in attesa dei dati delle esportazioni cinesi che daranno indicazioni sulle ripercussioni dello sconto commerciale in atto tra Pechino e Washington indica insegna una variazione appena positiva dello 0,3% Kota 20000 587,45 aggiungendo 40 punti sul mercato valutario non gliene tratta un livello dicendo 6,10 vicino ai massimi 7 mesi e sulla moneta unica 1008,90 ride degli agenti del immigration and customs l’agenzia federale per il contrasto all’immigrazione clandestina in alcune fabbriche Villa bilancia di 680 persone arrestate perlopiù ispanici in quella che risulta essere la maggiore operazione in almeno dieci anni è morto Luciana della Lazio centrato da un colpo di pistola alla testa nel parco degli acquedotti a Roma si tratta di Fabrizio Piscitelli noto come Diabolik a dare l’allarme un passante l’agguato è avvenuto in una estesa area verde confinante col parco dell’appia Antica Piscitelli è stato raggiunto da un solo colpo sparato da distanza ravvicinata alla testa una dinamica che eri condurrebbe ad una vera e propria esecuzione il killer che ha sparato era ed era vestito da Runner per confondersi tra i tasti che fanno jogging è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa