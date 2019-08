Ultime Notizie Roma del 08-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli la madre del Killer di El Paso il 21enne Patrick lusius chiama la polizia settimane prima della sparatoria perché preoccupata del fatto che il figlio fosse un fucile d’assalto lo rivelano i legali della famiglia secondo quanto riporta la CNN la donna contatto alla polizia di allena la città texana di residenza all’ufficio a cui fu trasferita nel cose che alla sua età il figlio poteva legalmente acquistare un’arma del genere le autorità maltesi si sarebbero rifiutate via rifornire del carburante la Ocean Viking la nuova nave di San Pietro Esse Mediterraneo i medici senza frontiere se fossero stati presi accordi precisi in questo senso a denunciarlo un portavoce di SOS Mediterranee all’agenziaDi.Pa la borsa di Tokyo avvia la seduta in leggero aumento in attesa dei dati delle esportazioni cinesi che daranno maggiori indicazioni sulle ripercussioni dello sposo commerciale in affitto Trappeto Segna una variazione appena positiva dello 0,3% quota 20mila 557,45 aggiungendo 40 punti sul mercato valutario lo Iene tratta un livello dicendo 6,10 vicino ai massimi 7 mesi e tu la moneta unica 118, 90 ride degli agenti del l’immigration l’agenzia federale per il contrasto all’immigrazione clandestina in alcune fabbriche Mississipi il bilancio di 680 persone arrestate perlopiù ispanici in quella che risulta essere la maggiore operazione in almeno dieci anni è morto ultrà della Lazio centrato da un colpo di pistola alla testa nel parco degli acquedotti a Roma si tratta di Fabrizio PCgrandinato come Diabolik a dare l’allarme importante la guardo avvenuto in una estesa area verde confinanti col parco dell’appia Antica piccirelli è stato raggiunto da un solo colpo sparato da distanza ravvicinata la testa una dinamica che eri condurrebbe ad una vera e propria esecuzione il killer che ha sparato era piedi ed era vestito da Runner per confonderti tra i tanti che fanno già è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa