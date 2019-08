Ultime Notizie Roma del 08-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il capo dell’ intelligenza delle forze del generale Khalifa haftar è stato rapito a Bengasi lo confermano alcune fonti di almaida as della riferisce il sito di libyaobserver Ramadan al bar Oasi è stato prelevato il 30 luglio scorso dalla sua abitazione a Bengasi ma non ci sono al momento ulteriori informazioni sulla sua sul movente al minorenne piemontese che nella notte tra venerdì e sabato scorso ha tirato dalla strada soprastante la spiaggia di Bergeggi il cassonetto della carta che ha colpito ad un bambino francese di 12 anni che dormiva in tenda sarebbe stato contestato il tentato omicidio lo si apprende da fonti inquirenti il petrolio chiude in calo a New York dove leperdono il 4,75% 51,09 dollari al barile di petrolio chiude così ai minimi da metà gennaio le quotazioni hanno perso il 13% nelle ultime 5 sedute Bruno avuto conseguenze sul piano penale Ma quei soldi li ho presi e lasciati nella cassa del partito L’unico rammarico è che per questa vicenda cavalca da altri sono stato defenestrato il partito che era il mio partito oggi e di altri mi sento dignitosamente riabilitato come politico e come uomo così Umberto Bossi secondo quanto riferisce legale Domenico San Marco commenta la sentenza della cassazione che ha annullato senza rinvio per prescrizione la condanna in secondo grado nel procedimento per truffa sui rimborsi alla Lega un giovane manifestante morto durante scontri con la polizia nel caso indiano scaturiti dalle proteste della popolazione a seguito della decisione dell’ India di revocare lo statuto specialenella regione lo ricorda il Times ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa