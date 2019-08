Ultime Notizie Roma del 08-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con all’informazione stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la tutela di tutti i lavoratori e la incessante promozione dei loro diritti costituiscono principi di civiltà irrinunciabili per ogni giorno l’obiettivo fondamentale nel processo di consolidamento della comunità europea e dell’intera comunità internazionale sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 70esimo anniversario della tragedia di Marcinelle Apriamo la lunga pagina dedicata agli essere un soldato israeliano è stato assassinato la scorsa notte mentre la presso l’insediamento vicino Betlemme cisgiordania l’ho riferito la radio militare secondo cui è stato pugnalato ripetutamente da attentato di che si sono poi dati alla fuga esercito non ha dubbi che si tratti di un attentato palestinese Netanyahu tuona le forze di sicurezza sono impegnato in una caccia per catturare le viaco terrorista Airi conti e la magia Disney di felicità Per l’uccisione del soldato andiamo in India alle Agenzie di sicurezza hanno arrestato oltre Cinquecento persone nei cashmere per prevenire ulteriori violenze lo riporta l’emittente radiofonica statale all India radio ieri una giovane manifestante molto durante gli scontri con la polizia nella capitale del Cashmere mentre almeno altri sei sono stati ricoverati in ospedale alcuni Come aprire le armi da fuoco Intanto il Pakistan ha annunciato oggi la sospensione di un servizio ferroviario chiavi con la vicina India in risposta alla decisione di New Delhi di revocare lo statuto speciale al cashmere sposiamoci in Giappone rinchiusa perché almeno 39 persone sono morte nella capitale nipponica nella prima settimana di agosto a causa delle temperature roventi che hanno fatto seguito ad una stagione delle piogge più lunga del previsto inoltre il 80% dei casi le vittime tra i 40 Ei 90 anni di età si trovavano all’interno delle loro abitazioni negli ultimi giorni la colonnina di mercurio si è tenuta sopra i 35 gradi in molte arie dell’arcipelago raggiungendo i 37 ° nelle grandi metropoli compresa Tokyo è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

