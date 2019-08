Ultime Notizie Roma del 08-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 8 agosto in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi si apprende da fonti parlamentari per recarti al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio ma dopo aver annullato l’incontro in programma oggi Luigi Di Maio ha incontrato i capigruppo del MoVimento 5 Stelle Francesco d’uva e Stefano patuanelli i giochini di Palazzo non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizio a stancarmi siamo andati al governo non per chiederle ma per tagliarle e l’avevo messo nero su bianco nel contratto insieme alla Lega scrive su Facebook il leader del MoVimento 5 Stelle vicepremier impianti conferenza stampa il ministro Toninelli esclude un passo indietro non andare avanti significa tradire hai mandato che mi hanno dato i cittadini che quello di ridurre i pedaggi aumentare la sicurezza Castelli dice per noidavanti c’è ancora tanto da fare per nominare della Lirica servono ministri più ragionevoli non ha possiamo più tollerare i primi dei 5 Stelle Salvini e al Viminale sul tavolo del ministro Tra le altre cose la questione di Open Arms bloccata da 7 giorni al largo di Lampedusa con dei migranti a bordo la cronaca omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso questo reato per cui si procede la procura di Roma coordinata dal Procuratore facente funzioni Michele Prestipino in relazione alla morte di Fabrizio Piscitelli noto come Diabolik ucciso ieri in un parco della città con un colpo di pistola alla nuca per Matteo Salvini nessuna criminale Speri il impunita yesterme incendio scoppiato in una base militare in una regione a nord della Russia a casa di sottomarini atomici della flotta del Nord causando due morti e sei feriti esplosione di un motore a propulsione liquida nel corso di una prova è stata la causa scatenante dell’incendio secondo il Ministero della Difesa economia INAIL chiusura hai dati tu recenti e gli ultimi risultati delle indagini congiunturali indicano una crescita in certa misura più debole nel secondoti metto del 2019 per l’eurozona lo rileva la bici e aggiungendo che i rischi per le prospettive di crescita restano orientati verso il basso per il telefono j3 incertezze connessi a fattori geopolitici e La minaccia del protezionismo La bici è pronta ad agire con una nuova misuri allo studio opzioni su dimensione composizione di acquisti Bond è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

