Ultime Notizie Roma del 08-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno ancora politica in apertura app Italia ha bisogno di certezze di scelte coraggiose condivise inutile andare avanti franò rinvii blocchi e litigi quotidiani Ogni giorno che passa è un giorno però è l’unica alternativa questo governo ridare la parola agli italiani con nuove elezioni voti Chiara la lega in una nota il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto un colloquio informativo si apprende con il Presidente della Repubblica Mattarella per fare il punto della situazione poco prima che la lega Di che razza è finita L’esperienza di governo fondi del MoVimento 5 Stelle avevano affermato Comunque oggi aprisse una crisi di governo si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico sarebbe folle l’economia i dati più recenti e gli ultimi risultati delle indagini congiunturali indicano una crescita in certa misura più deboli nel secondo e terzo trimestre del 2019 per l’eurozona TuriAggiungendo che rischi per le prospettive di crescita restano orientati verso il basso per effetto delle prolungate incertezze connesse a fattori geopolitici e la crescente minaccia del protezionismo La bici è pronta ad agire con nuove misure allo studio opzioni su dimensione composizione di acquisti Bond la cronaca omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso questo il reato per cui si procede la procura di Roma coordinata dal Procuratore facente funzioni Michele Prestipino relazione alla morte di Fabrizio Piscitelli noto come Diabolik ucciso ieri in un parco della città con un colpo di pistola alla nuca Matteo Salvini a ferma nessuno il criminale speri in impunita l’ultima notizia in chiusura il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in una lettera indirizzata al Lidl della commissione Ue Jean Claude junker e rivolge un appello per il caso della nave chiedendo che si ha coordinato l’intervento umanitario rapido con un’equa redistribuzione Dei migranti la situazione è grave merita un’azione tempestiva scrivete al solito Se tutto grazie per averci seguito letornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa