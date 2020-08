Ultime Notizie Roma del 08-08-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio con il dl di agosto abbiamo approvato misure significative Ringrazio tutti i ministri capi delegazione le forze di maggioranza per il proficuo confronto il lavoro svolto queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al DL agosto ricordando con me le misure stanziate dal governo arrivino a 100 miliardi in consiglio dei ministri sono concordate anche nuove misure del decreto ministeriale che sarà in vigore dal 10 agosto al 7 settembre con la proroga delle misure precauzionali minime intanto la curva dei contagi continua a risalire 552 nuovi casi di covid registrati Ieri 150 in più di giovedì che portano in totale oltre 249 mila le regioni più esposte sono bene due Abruzzo nuovo focolaio auccelli in Piemonte in calo invece il numero delle vittime tre in un giorno a fronte delle 6 di giovedì i morti dall’inizio della pandemia sono oltre 35.000 l’istituto Romano Lazzaro Spallanzani annunciato che le prime dosi del vaccino madeinitaly finanziato dalla regione Lazio insieme al Ministero della ricerca saranno pronte dal 24 agosto e saranno somministrate a 90 volontari Intanto le regioni chiedono al governo un piano di aumento del 30% delle linee del trasporto pubblico locale lo sport in chiusura Champions League Juventus eliminata da Lione non ostante la vittoria per 2 a 1 francese avanti Grazie al risultato dell’andata avevano vinto 1 a 0 in casa è tutto dalla redazione buona giornata

