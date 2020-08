Ultime Notizie Roma del 08-08-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio risorse per 100 miliardi di euro Dalle dl di agosto approvato in consiglio dei ministri misure significative Ringrazio tutti i ministri i capi delegazione e le forze di maggioranza per il proficuo confronto svolto queste le parole del Presidente del Consiglio in conferenza stampa dopo il via libera alla dl di agosto in consiglio dei ministri sono state concordate anche nuove misure del decreto ministeriale sarà in vigore dal 10 agosto al 7 settembre con la proroga delle misure precauzionali minime intanto risale la curva dei contagi 552 nuovi casi nell’ultimo bollettino 150 + di giovedì il totale delle positività sale a 249.000 in Italia le regioni più esposte adesso sono Veneto e Abruzzo nuovo focolaio a Vercelli in Piemonteil numero delle vittime tre in un giorno a fronte delle 6 di giovedì i decessi dall’inizio della pandemia sono oltre 35.000 l’istituto Lazzaro Spallanzani di Roma annuncia che dal 24 agosto il nuovo vaccino sarà somministrato a 90 volontari le regioni intanto vanno in pressing sul Governo chiedendo un piano di aumento del 30% delle linee del trasporto pubblico locale gli Stati Uniti invece si avviano verso la soglia dei 5 milioni di casi di coronavirus Donald Trump non ha dubbi la pandemia sta scomparendo negli Stati Uniti dice il presidente in conferenza stampa nella sua residenza a bergmeister intanto bilancio dei morti sale a 161000 con 2000 decessi soltanto nella giornata di giovedì A livello mondiale i decessi superano quota 720 mila i casi oltrepassano i 19 milioni e 300mila il Tycoon accusa i leader democratici Nancy pelosi e Chuck schumer di essere interessatisiate sui nuovi aiuti contro la pandemia solo alle città e agli stati mal governati dai democratici nulla a che fare con il virus cinese vogliono 3000 miliardi di dollari Twitta il presidente statunitense calcio Champions League Juventus eliminata da Lione nonostante la vittoria di ieri sera per 2 a 1 francesi forti del risultato dell’andata avevano vinto 1 a 0 Giampaolo invece il nuovo allenatore del Torino il tecnico ha firmato un accordo Biennale è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa