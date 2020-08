Ultime Notizie Roma del 08-08-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio con il varo delle dl di Agosto arrivano misure per 100 miliardi di euro l’okay arrivato ieri sera Salvo intese tecniche il premier spiega che le camere lo potranno migliorare ha ringraziati ministri capi delegazione le forze di maggioranza concordate anche nuove indicazioni del decreto ministeriale che sarà in vigore dal 10 agosto al 7 settembre con la proroga delle misure precauzionali minime obbligo di mascherina no assembramenti distanza di un metro invito a lavare spesso le mani ma anche chiusura delle discoteche secondo il premier sono state anche poste le basi per la reindustrializzazione del Sud il bilancio dei morti provocati dal coronavirus a livello globale ha superato le 720 mila vittime oltre 19 milioni e 300 mila casi complessivi finora sono guarite nel complesso oltre 11.000persone negli Stati Uniti quasi 5 milioni di casi comprese le oltre 161000 vittime ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ferma la pandemia sta scomparendo dagli Stati Uniti in Italia Aumentano i casi 552 nella giornata di ieri le regioni più esposte sono Veneto e Abruzzo in calo le vittime tre nella giornata di ieri dal 24 agosto Inoltre partirà la sperimentazione del vaccino all’istituto Romano Lazzaro Spallanzani si cercano 90 volontari da lunedì partirà la scelta dei candidati la cronaca una piantagione di marijuana composta da quasi 2500 arbusti di canapa indiana di varia altezza che una volta in commercio avrebbero fatturato oltre due milioni scoperta è sequestrata dalla guardia di finanza di Catania in una zona boschiva impervia nel territorio del comune di Licodia Eubea proprietario del terreno un ex imprenditore agricolo è stato denunciato per produzione traffico e detenzione illecitisostanze stupefacenti aggravata dal l’ingente quantità è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

