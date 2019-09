Ultime Notizie Roma del 08-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ha chiamato a svolgere un ruolo di primo piano partecipando con convinzione e responsabilità un progetto europeo lungimiranza sostenibile equilibrato dal punto di vista ambientale sociale e territoriale lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti invitando il sistema economico-finanziario a cogliere l’occasione di fornire il suo contributo a questa fase di rinnovamento della Progetto europeo è stato trovato il corpo senza vita di Elisa pomarelli e la giovane piacentina di 28 anni scomparsa due settimane fa con Massimo Sebastiani Però io i 45 anni cosa è stato trovato nella zona di Sariano di Gropparello non nella casa dove l’ho accompagnato i carabinieri ma in un portato in una zona particolarmente impervia per il recupero perchésono stati allertati i vigili del fuoco e soccorso alpino Massimo Sebastiani arrestato mentre si nascondeva nel solaio di una casa sulle colline Piacenza gateau per omicidio l’uomo si era innamorato della ragazza stato catturato Dopo quasi due settimane di ricerche e indagini il presidente americano Donald Trump annunciato su Twitter di aver cancellato un incontro segreto che ci sarebbe dovuto svolgere oggi a Camp David bacon leader talebani e separatamente con un presidente afghano Ashraf ghani un meeting di cui in pochissimi sarebbero stati a conoscenza che nelle intenzioni del Typhoon al sarebbe potuto entrare storia tirando una volta per tutte la strada l’accordo di pace con I ribelli io una volta Ospitarono e sostennero la mente degli attacchi dell’11 settembre a Osama Bin Laden Jet italiani sono tornati a colpire ieri sera obiettivi di Amazon nella striscia di Gaza dopo che miliziani hanno usato un drone per lanciare una bomba in territorio israeliano Nelle vicinanze del confinel’esercito israeliano vi sono notizie di morti o feriti tra i palestinesi anche la notte scorsa l’esercito israeliano aveva colpito diverse postazioni di Amazon nella striscia dopo il lancio di Razzi da Gaza verso il territorio dello stato ebraico più fermiamo qui Grazie per l’attenzione e vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa