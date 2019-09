Ultime Notizie Roma del 08-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli la ministra del Lavoro britannica gambar rudal si è rimessa dal governo e dal Partito conservatore mettendo un ulteriore difficoltà il premier Voice John prospettato dalla posizione è nel suo stesso partito sul tema della brexit nella lettera di dimissioni citata dalla BBC online affermato di non ritenere più che il principale obiettivo sia lasciare l’Unione Europea con una corda AB è finito l’espulsione di 21 parlamentari Tori è venuta martedì come attacco alla democrazia garantire personalmente che nella discussione sul film di Polanski che parlato esclusivamente dell’Opera della sua qualità dello stile del processo produttivo del fatto storico che racconta dell’uso degli attori certe polemiche uscitagiornali non hanno riguardato le discussioni della giuria lo dice Paolo Virzì membro della giuria di Venezia 76 rispondendo ai giornalisti Il signor pratiche ha mostrato un punto di vista molto interessante per tutti noi alla 66esima mostra del cinema di Venezia ha vinto il Leone d’Oro per il miglior film Joker 18 Phillips Luca Marinelli protagonista di Martin Eden di Pietro fratello e vincitore della Coppa Volpi maschile devo questo premio ferma Marinelli sul palco anche a Jack Lantern hai chiesto la figura di Martin Eden è un marinaio perciò dedico questo premio a coloro che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono e che ti evitano di fare una figura pessima con il prossimo viva l’umanità Evviva l’amore è il fratello di un pentito di camorra che si trova in un luogo protetto del Cosentino l’uomo che a Cosenza ha dato un calcio a un bambino di origini marocchine perché si era avvicinato alla figlia neonata in carrozzina l’uomo alla moglie entrambi denunciati per lesionisono stati immediatamente allontanati dalla Calabria e trasferiti in altra località Protetta della sua terza giornata in Madagascar Papa Francesco oggi in programma eventi eminentemente pastorali cui si aggiunge anche una speciale preghiera per i lavoratori alle 10 locali non ho in Italia il pontefice celebrerà la messa nel grande campo diocesano che può contenere fino a un milione di persone dove ieri sera e si è tenuta La Griglia davanti a 100mila giovani boom di funghi con un raccordo superiore del 50% al nord rispetto a quella dello scorso anno grazie alle piogge abbondanti e quanto emerge dalla mappa elaborata dalla Coldiretti sull’inizio della vendemmia dei porcini 2019 lungo la penisola dal Trentino dove stava già ricchi alle regioni del sud dove la caccia a porcini chiodini i ferri altre varietà non è ancora entrata nel vivo perché senza pioggia in Trentinoquella Coldiretti sa chi è già preso delle macchine multe per aver esagerato nella raccolta in Lombardia Ti registro una raccolta già superiore del 30% rispetto a quella del 2018 è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

