La prima cosa da non fare quella di chiedere più deficit per finanziare la politica corrente è necessario invece partire dai progetti come le infrastrutture finanziabili eurobond come progetti per lavoro che guardi nei giovani e quanto afferma il presidente di Confindustria Vincenzo boccia secondo il quale Occorre cambiare il metodo il paradigma sia a livello europeo sia italiano non partire dai tetti ai saldi di bilancio per delle cose faremo a partire dai pini che si vuole raggiungere per poi fissare i saldi il presidente americano Donald Trump ha cancellato un incontro segreto che si sarebbe dovuto svolgere oggi a Camp David condividi altare separatamente con il presidente afghano una meeting di cui pochissimi sarebbero stati a conoscenza che nelle intenzioni del Tycoon sarebbe potuto entrare nella storia spianando una volta per tutte la strada all'accordo dila decisione dopo che i talebani hanno rivendicato L'attacco di giovedì a Cavour è in cui sono rimaste uccise 12 persone tra cui un soldato americano in quanto militare statunitense caduto in Afghanistan in due settimane l'economia e commercio della con gli Stati Uniti crolla bruscamente mentre non si vedono segnali per la fine della guerra dei dazi Import merci statunitensi è diminuito del 22% in agosto rispetto all'anno precedente a quota 10,3 miliardi di dollari dopo gli aumenti dei dati cinese l'ingiunzione dell'azienda di annullare gli ordini l'export verso gli Stati Uniti più grande mercato cinese sono affondate del 16 % a 44,4 miliardi di dollari per i dati forniti imposti dal Presidente Donald Trump ultime notizie chiusura localizzato inlander via della missione indiana sulla luna del quale si erano perse le tracce nella serata del 6 settembre nelle ultime fasi della sua discesa sul suolo lunare l'annuncio Gino intuito il presidente agenzia spaziale indiana abbiamo trovato vikram sulla superficie della luna si legge nel tutte sono sicuro che potremmo collegarci con esso per completare con successo la missione

