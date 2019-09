Ultime Notizie Roma del 08-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno apriamo questa edizione con la cronaca perché è stato arrestato nella notte flagranza di reato di favoreggiamento personale Silvio Perazzi padre della compagna di Massimo Sebastiani posizione non c’è al vaglio degli inquirenti per aver aiutato il re tornitore 45 anni e deludere le ricerche consentendogli di nascondersi confermata per le prossime ore l’autopsia sul corpo della ventottenne Lisa pomarelli Stabilire con precisione la causa della morte Massimo Sebastiani operaio di 45 anni al quale si stava dando da giorni la caccia è stato arrestato nella mattinata di ieri nascosto nel solaio di una casa sulle colline piacentine è proprio la sua situazione ha permesso agli inquirenti di trovare il corpo senza vita della ventottenne la politica la prima cosa da non fare quella di chiedere più tecnici per vari finanziamenti è necessario invece partire dai progetti come le infrastrutturefinanziabili con l’euro Bond po’ come progetti per il lavoro che guardi una giovani e quanto afferma il presidente di Confindustria Vincenzo boccia secondo il quale Occorre cambiare metodo paradigma sia a livello europeo sia italiano non a partire dai tetti ai saldi di bilancio per poi decidere cosa fare ma partire dai fini che si vuole raggiungere per poi fissare i saldi Cambiamo argomento risulta difficile seguire il Signore quando si vuole identificare il regno dei con i propri interessi personali o con il fascino di qualche ideologia che finisce per strumentalizzare il nome di Dio la religione per giustificare atti di violenza sono le parole di Papa Francesco nell’omelia della messa celebrata questa mattina in Madagascar a Campo diocesano nella capitale brexit Boris Johnson ha già sostituito la ministra del Lavoro britannica ammerud che c’era dimessa ieri sera al suo posto Andrea telescopi eletto Parlamento nel 2010 era stato nominato ministro dell’ambiente da Teresa a me come Ruda sostenuto il fronte del remain al referendum sulla brexit del 2016 è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima

