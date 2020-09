Ultime Notizie Roma del 08-09-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mattarella a pandemia allarga il divario sociale digitale non c’è pienezza nella libertà nell’esercizio dei diritti senza la capacità di leggere scrivere e fare calcoli ha sottolineato il capo dello Stato In occasione della giornata internazionale dell’alfabetizzazione Conte fiducia in Azzolina Superata la maggior parte delle criticità il premier difende l’operato della ministra dell’Istruzione attacca la lega sulla proposta di sfiducia sarebbe bene a chiederti quando è stata negli anni scorsi al governo se forse avrebbe dovuto presentare tante mozioni di sfiducia i propri ministri ha detto con te andiamo a Colleferro che parla il prefetto non lascerei passare la morte di Willy Come accidente della vita nel carcere di Rebibbia l’interrogatorio di convalida degli arresti dei quattro giovani Fermati Intanto domani dovrebbe essere effettuata l’autopsia sul corpo del giovane brutalmente uccisocome disposto dalla Procura di Velletri provato a Federico il giovane difeso dal 21enne Mi porterò sempre il ricordo di quella notte e prossima la riapertura la caserma della Stazione Levante dei Carabinieri di più senza finita sotto sequestro a luglio quando erano stati arrestati anche alcuni militari per gravi reati in giornata la Guardia di Finanza notifica al custode il provvedimento di dissequestro dello stabile che però non riaprirà immediatamente alcuni giorni secondo quanto si apprende continuerà Infatti essere operativa e la stazione mobile e voltiamo ancora pagina iniziato in Veneto all’ospedale di Verona da sperimentazione del vaccino italiano anti covid con Lino colazione sui primi 6 volontari si va da uno studente diciottenne a un medico di 54 anni tutti Veronesi le prime tre dosi vaccinali erano state inoculate su altri volontari mercoledì scorso a Roma Spallanzani la sperimentazione condotta dal centro di ricerche cliniche dell’ospedale Borgo Roma di Verona nell’ambito della collaborazione avviata dall’università di Verona condotta Lanzani setrasmesi non avranno evidenziato controindicazioni avranno prodotto anticorpi contro il coronavirus ha commentato sulla Stampa locale Stefano milleri direttore del centro Potremmo dire di essere sulla buona strada per il vaccino e ci fermiamo qui a voi tutti Ancora auguri di un buon pomeriggio e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa