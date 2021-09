Ultime Notizie Roma del 08-09-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una 41enne di Sennori nel sassarese ricoverata in gravissime condizioni in seguito al tentato femminicidio di questa vittima all’interno dell’appartamento in cui viveva con il proprio compagno Sarebbe stato l’uomo che poi si è impiccato nella stessa abitazione a tentare di ucciderla è stato bocciato l’emendamento a firma di Fratelli d’Italia che toglie l’obbligo del Green pass per mangiare nei ristoranti al chiuso l’aula della camera con 270 no 134 kg e 4 astenuti ha Infatti respinto a scrutinio segreto quello della meloni dure critiche dal PD a Salvini non si può stare nella maggior se votare con L’opposizione domenica una 24enne andato al Policlinico di Modena per una congiuntivite arrivata al tendone dell’accesso principale un addetto ai controlli di una compagnia di vigilanza avrebbe dettonon poteva accedere al pronto soccorso senza il Green passo obbligatorio solo per gli accompagnatori e quanto raccontato dalla stessa giovane dall’edizione Modenese da Il Resto del Carlino la replica dell’ospedale è evidente che c’è stato un malinteso tra l’operatrice al punto d’accesso che non ha compreso la destinazione la paziente che ha frainteso la segnaletica e la richiesta dell’operatrice fa discutere l’appello di 100 docenti universitari di quattro diverse facoltà contro il Green pass tre firmatari anche lo storico Alessandro Barbero a prendere le distanze ci ha pensato direttamente il rettore dell’università del Piemonte orientale rispetto l’opinione dei delle colleghe ma non deve essere confusa con quella della stragrande maggioranza dei docenti ha detto oltre a quello delle studentesse e degli studenti del personale tecnico-amministrativo del lupo favorevole al Green pass e fermamente alla data la prevalenza della Libertà collettiva dichiarato tramite una nota Giancarlo Ara andiamo in Messico vi abbiamo raccontato del terremoto di magnitudo 7colpito ieri oggi in Italia l’aria di Acapulco nello stato messicano di guerreiro nel sud-est lo ha detto all’emittente milenio TV il governatore dello Stato cominciano ad arrivare le prime vittime vi terremo aggiornati per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa