Ultime Notizie Roma del 08-09-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale cani trovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione prosegue la discussione nell’aula della camera l’esame del decreto legge covid e che contiene le norme sul green passi il DL proroga fine anno è stato di emergenza Nazionale rivedi parametri sanitari per il passaggio di colore nelle regioni del paese il testo che dovrà essere discusso anche Dal Senato scade il prossimo 21 settembre l’aula ha respinto oggi l’emendamento di Fratelli Di recinzione l’impasto per i minorenni escludo che arrivi in discussione l’obbligo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini Chiama pronti a discutere di tutto se qualcuno vuole inserire l’obbligo vaccinale deve anche inserire risarcimento per eventuali danni a Salvini Cambiamo argomento ancora morti bianche in Italia una vittima a Carrara nel distretto del Marmo schiacciato tra due Lastre a Pietrasanta un’altra d’Arezzo un 73 anni che stava portando i rami l’incidente accaduto in azienda agricola di Castiglion Fiorentino acquisto incidenti mortali S appena 24 ore quella altrettanto grave caduta nel porto di Livorno un marinaio di origine filippina 55 anni è morto dopo essere stato colpito da un cavo di acciaio mentre si stavano effettuando le operazioni di attracco di una nave oltre all’occupazione dobbiamo essere molto fatti impegnati a mettere risorse per garantire processi di sicurezza con cui lavoratori operano spiega il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a margine della firma del nuovo patto per il lavoro sul territorio siglato con il Ministero del Lavoro poco prima che si diffonde la notizia delle nuove tragedia quindi la cronaca un 47enne ucciso la moglie di 46 anni a coltellate Poi è arrivato l’arma contro se stesso colpendo se la donna nel tentativo di togliersi la vita è venuta a Bronte in Sicilia nel giorno dell’udienza di separazione della coppia Fammi stato ricoverato nell’ospedale di Catania Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano è tutto per il momento di informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa