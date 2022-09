Ultime Notizie Roma del 08-09-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 8 settembre Buongiorno da Francesco Vitale l’Unione Europea pronta Il Price CAP sul gas Russo attesa per il vertice sull’energia di domani una stupidità che non ha futuro attacca Putin e annuncia lo stop alla fornitura delle risorse paesi che hanno il tetto sul prezzo Mosca draghi lavora nuovo decreto contro il caro bollette oggi un primo Consiglio dei Ministri Intanto in Ucraina il partito di Putin vuole proporre un referendum di annessione alla Russia dei territori liberati esclusi nella sede di un gruppo pro-putin a Melito pollo l’età per le riforme della Costituzione ma senza toccare le parti centrali della carta il rosatellum lo vuole Renzi così replica indirettamente b&b alle critiche della meloni la leader Fratelli d’Italia Definisci surreali parlare di rischio per la democrazia in caso di vittoria del centrodestra Berlusconi rinnega i sondaggi SalviniTerni meloni a Firenze e torna il caldo ma anche il maltempo sull’Italia oggi bollino arancione per ondate di calore a Palermo e giallo in altre 4 città allerta arancione per rischio temporali invece in Lombardia e Veneto già in Abruzzo Campania emilia-romagna friuli-venezia Giulia Lazio Liguria Marche Piemonte Molise Toscana trentino-alto Adige Umbria e Valle d’Aosta una serie di sparatorie in corso a Memphis in Tennessee Vicuna trasmessa in diretta su Facebook la polizia Cerca un afroamericano a bordo di un’auto arrestato uno dei due killer dei Nativi in Canada il trentenne avrebbe ucciso anche il fratello autore con lui dell’Astra mele saltasse qua Arriva oggi alla mostra del cinema di Venezia uno dei film più attesi del concorso blondel ritratto senza censure di Marilyn Monroe tratto dal romanzo di Joyce Carol o a test debutta Invece fuori concorso e racconto Corale attuale siccità di Paolo Virzì ieri anche Seguimi sul red carpet e sport nei gironi di Champions League Napoli travolge 4-1 Liverpool Maradona con doppio dinmentre Inter si fa battere in casa 20 dal Bayern Monaco Roma e Lazio oggi in Europa League Fiorentina in conference il tennis sinner Cerca la semifinale degli US Open e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di

