Ultime Notizie Roma del 08-09-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 8 settembre al microfono Giuliano Ferrigno La Commissione Europea dopo agosto con i prezzi del gas alla mercè degli annunci del Cremlino mettere sul tavolo 5 misure a breve termine per contenere le conseguenze del capo energia per famiglie imprese del vecchio continente a differenza di 40 occasione del pacchetto di sanzioni contro la Russia con l’embargo sul petrolio Russo tenuto in ostaggio per un mese dall’ Ungheria di Viktor orban esecutivo comunitario questa volta prende tempo prima di presentare formalmente le sue proposte agli Stati membri di proposte formali arriveranno probabilmente la settimana prossima ricevendo Quindi gli input che emergeranno nella discussione tra i ministri nel consiglio energia che si terrà dopodomani a Bruxelles Cambiamo argomento di aspettativa e tenore di vita istruzione il covid ha riportato il mondo dietro di 5 anni ma per me è un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato oggi indicando che la guerra in Ucraina potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione per latolta dalla sua creazione più di 30 anni fa l’indice di sviluppo umano è diminuito per due anni di fila Nel 2020 nel 2021 torna dal livello del 2016 secondo il programma di sviluppo delle Nazioni Unite Questo immenso declino riguarda più del 90% dei paesi del pianeta andiamo in Ucraina il vice Ambasciatore di chi ha scoperto le nazioni unite ha detto al consiglio di sicurezza dell’ONU che migliaia di cittadini ucraini vengono deportati con la forza in regioni isolate ed i prezzi della Siberia dell’ estremo Oriente Russo 2,5 milioni di persone inclusi 38000 bambini denunciando lo schema di filtrazione della Russia è rappresentante di chi è falomo aggiunto che gli ucraini colpiti dal virus nel territorio controllato da Mosca vengono uccisi e torturati terrorizzati con il pretesto di una ricerca di persone pericolose da parte delle autorità russe coloro che hanno opinioni politiche diverse sono affiliati al governo e medio scompaiono in un’area grigia i bambini vengono strappati dalle braccia dei genitori torniamo in Italia in chiusura allerta meteo arancione oggi su gran parte del Veneto alcuni settori della Lombardia valutato inoltro allerta gialla su Trentino Alto advia Romagna Toscana Umbria e Lazio sulle tanti territori di Lombardia e Veneto su alcuni settori di Valle d’Aosta Piemonte Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Molise Campania un flusso instabile con centro d’azione sulla Gran Bretagna vicino al nostro paese nelle prossime ore ti verrà condizioni di spiccata instabilità sulle regioni settentrionali rovesci e temporali sparsi localmente di forte intensità interesseranno gran parte del Nord nella giornata di oggi ci si estenderanno alle regioni centrali specie quelle del versante tirrenico i fenomeni Saranno accompagnati da rovesci frequente attività elettrica grandinate e forti raffiche di vento era l’ultima notizia Grazie per averci seguito news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa