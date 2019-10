Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli La polizia ha diffuso alcune immagini della sparatoria avvenuta venerdì in questura Trieste in fuga dalla questura con due pistole in mano sparando colpi altezza uomo verso il piantone poi una volta fuori tenta invano di aprire la portiera di una volante si dirige verso la Panda della squadra mobile che fa velocemente retromarcia poi si ripara le auto parcheggiate sono alcuni dei frammenti del video diffuso dalla questura di Firenze sulla sparatoria avvenuta venerdì scorso che inquadrano l’assassino dei due agenti alle Stefan Maran rimane in carcere Giovanni Brusca La cassazione ha Infatti respinto la richiesta dei legali di ottenere la detenzione domiciliare brusca continua Dunque a smontare lo sapeva nel caffèRebibbia condannato per la strage di Capaci ha fatto ricorso in cassazione per chiedere gli arresti domiciliari uno fragio è avvenuto in nottata poche miglia dalle coste di Lampedusa sono in tutto 13 corpi dei migranti recuperati le ultime saltate sono tutte donne 22 superstiti già trasferiti in porto c’erano una cinquantina di persone a bordo del gattino che ne ho fregato in maggioranza tunisini e subsahariane secondo una prima ricostruzione quando sono arrivate le motovedette per procedere al trasporto I migranti ci sono stati tutti da un lato ci fermeremo 8 hanno fatto ribaltare l’imbarcazione ci sarebbero anche 8 bambini tra i dispersi secondo quanto si apprende lo hanno raccontato I sopravvissuti agli uomini della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che le hanno soccorso l’amministrazione Trump inserisce 28 in città cinesi nella sua lista nera accusandoli di essere implicate nelle violazioni dei diritti umani contro le minoranzenella regione di singgung l’annuncio arriva poche ore dall’avvio del nuovo round di trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina e segue il video diffuso dalla CNN che ritrae centinaia di uomini con gli occhi bendati e le mani legate dietro la schiena la borsa di Hong Kong apre la seduta in rialzo malgrado le turbolenze quotidiane delle proteste Pro democrazia e tu le hai copiate Stati Uniti d’America tesina sul commercio con il loro round ad incontri a Washington langsung sale dello 0,11% e sul ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria lo ha detto un funzionario dell’amministrazione Trump solo 350 ai 100 uomini delle Forze Speciali nel nord della Siria sono interessati dall’ordine del presidente americano che non vuole mai saranno dispiegati in altre basi non c’è nessuna luce verde nei confronti della Turchia per un massacro dei curdi dire questo è dei responsabile elezionidal Presidente sono solo mirate a proteggere i nostri assurda ti ha detto il funzionario statunitense ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa