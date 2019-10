Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione e Roberta Frascarelli sono fortemente convinto che dovremmo da soli trovare le soluzioni questa anche la posizione del governo centrale Ma se la situazione dovesse pessima Allora nessuna opzione può essere esclusa Se vogliamo che un con che abbia almeno un’altra sciarpe così la governatrice che eri Lamma in conferenza stampa ha risposto alla domanda su quale fosse il livello di disordine per poter chiedere aiuto a Pechino al fine di riportare la calma nella città scossa da quasi 4 proteste a favore di riforme democratiche una frase avvenuto in nottata poche miglia dalle coste di Lampedusa sono in tutto 13 corpi dei migranti recuperati le vittime accertate sono tutte donne 22 i superstiti già fattoimporto c’erano una cinquantina di persone a bordo del mattino che hanno fregato in maggioranza tunisini youtubers Ariani secondo una prima ricostruzione quando sono arrivate le motovedette per portare i granchi si sono spostati tutti da un lato è compreso il mare mosso hanno fatto rimbalzare l’imbarcazione ci sarebbero anche 8 bambini tra i dispersi secondo quanto si apprende lo hanno raccontato sopravvissuti agli uomini della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che li hanno soccorsi per l’Italia è arrivato il momento di cambiare password peggioramento perché lo stallo con l’Egitto sull’ omicidio di Giulio regeni non è più tollerabile è questo il messaggio che ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha riferito ai genitori del ricercatore italiano in un incontro ieri alla Farnesina Di Maio da fonti vicine si apprende al ministro ha confermato loro il massimo impegno per riuscire a fare giustizia e conoscere tutta la verità sulla morte di Giulio pocong kegiatan la spugnaandrà avanti come piani per scalare London stock che controlla i mercati azionari di Londra e Milano la società in una nota afferma di non essere in condizioni di fare altre offerte per i prossimi sei mesi la borsa di Tokyo avvia la seduta col segno più quando prevale l’ottimismo tra gli investitori per l’inizio delle negoziazioni sul commercio internazionale treccine Stati Uniti a questa settimana l’indice Nikkei per segnare un momento dello 0,50 % Tiziano Renzi e Laura bovoli genitori dell’ex premier Matteo Renzi sono stati condannati a un anno e 9 mesi di reclusione dal giudice di Firenze Fabio Gugliotta al progetto per due fatture false che li vedeva imputati insieme all’imprenditore Luigi D’Agostino quest’ultimo è stato a sua volta condannato a due anni di reclusione Tiemme festivo Morris nella sua requisitoria odierna aveva chiesto per i genitori di Renzi una condanna a un anno e 9 mesi e ha due anni e tre mesi per D’Agostinoè tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

