Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale dall’Italia e dal mondo a sorpresa la produzione industriale in Germania nel mese di agosto dopo due mesi di declino l’aumento rispetto a luglio e dello 0,3% a fronte di un andamento Zero stimato dagli economisti riportato dalla Blumberg da inizio anno il passivo e comunque del 4% mentre gli ordini in ribasso segnalano un futuro non brillante i dati contenuti nella relazione sull’economia non osservata allegata alla nota di aggiornamento al Def mostrano la persistenza di livelli elevati di evasione fiscale e contributiva stati 13 per il rafforzamento della capacità competitiva di crescita del nostro paese e per l’efficacia è liquida delle politiche pubbliche a sottolinearlo il presidente dell’istat a Giancarlo blangiardo nell’audizione sullale Stime della relazione evidenziano in media nel triennio 2014-2016 un UAP complessivo pari a circa 109,7 miliardi rimane in carcere Giovanni Brusca La cassazione ha Infatti respinto la richiesta dei suoi legali di ottenere la detenzione domiciliare brutta continua Dunque a scontare la sua pena nel carcere di Rebibbia condannato per la strage di chi ha fatto ricorso in cassazione per chiedere gli arresti domiciliari la notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera l’udienza si svolge a porte chiuse senza la presenza di difensori che hanno mandato memorie scritte al Biglia nell’aula della camera ieri la discussione generale sul ddl costituzionale per il taglio dei parlamentari la piazza è promessa degli ultimi decenni scelta obbligata per restituire credibilità alle istituzioni ha detto il relatore Giuseppe Brescia Forza Italia Il suo voto a favore con Laura Ravetto al ddltaglio parlamentari 5 Stelle dico però abbandoniamo la mitomania della finta democrazia diretta sostiene Ravetto rinnovando la necessità di lavorare ad una riforma della legge elettorale scuole di ogni ordine e grado chiuse oggi a Catania in diversi comuni della provincia come Acireale per il maltempo Installa allerta meteo arancione gialla prevista per la giornata di oggi scrive il sindaco di Catania Salvo Pogliese su Facebook e d’Intesa con gli assessori alla protezione civile alla pubblica istruzione in accordo con il presepe San Martino ho disposto la chiusura delle scuole Appena pronta l’ordinanza verrà pubblicata sul sito web istituzionale anche in Campania l’allerta meteo è stata prorogata fino alle 14 oggi servizio comunale verde della città ha disposto la chiusura per la giornata dei parchi cittadini un uomo di 49 anni Emilio gravi al baldes di nazionalità peruviana è statovado dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di una connazionale di 19 anni aggredita a Milano in via Pasteur l’episodio è avvenuto intorno alle 1:30 della notte scorsa secondo quanto ricostruito dai militari La giovane è stata avvicinata dallo sconosciuto armato di una bottiglia di vetro con cui l’ha minacciata di morte dopo averla colpita con schiaffi e pugni al Volto l’ha costretta a subire un rapporto sessuale ed è tutto per ora dalla redazione Grazie per averci seguito appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa