Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla da Francesco Vitale se la situazione a Hong Kong dovesse diventare pessima nessuna opzione può essere esclusa ferma la governatrice Lam sulla possibilità di chiedere aiuto la cena contro i manifestanti intanto dopo il video di auguri legati e bendati gli Stati Uniti inseriscono 28 entità cinesi nella lista nera per implicazioni in violazione dei diritti umani contro le minoranze musulmane nella regione del sinchan ritiro delle truppe americane dalla Siria verranno ricollocati in altre basi solo 50 100 uomini delle Forze Speciali chiarisce l’amministrazione trans non c’è nessuna luce verde nei confronti della Turchia per un massacro dei di dirmi dai responsabile Aggiungi un funzionario americano ancora era presto la sua operazione militare pianificata da tempo nel nord della Siria aveva annunciato la casa bianca dopo una telefonata WhatsApp e del rameCassazione neanche domiciliari per Giovanni Brusca in carcere da 23 anni per la strage di Capaci altri crimini tra cui aver sciolto nell’acido il figlio tredicenne del pentito di Matteo inaccettabili ulteriori sconti afferma Maria fa per l’ex presidente del Senato Pietro grasso uno come brusca non si può valutare alla stessa maniera di Reno Provenzano perché in oltre 20 anni ha aiutato a scoprire la verità su ciò che è avvenuto è impedito ulteriori crediti sono a sorpresa la produzione industriale in Germania nel mese di agosto dopo due mesi di declino l’aumento rispetto a luglio dello 0 3% affrontino andamento Zero stimato dagli economisti riportato da Bloomberg in passive comunque del 4% mentre gli ordini ribasso segnalano un futuro non brillante oggi l’aula della camera ha votato la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari con un via libera blindato anche dall’accordo raggiunto nella coalizione di governo tra gli impegni presi c’è anche quello di presentare la riforma elettorale entro Dicembre i genitori di Renzi sono stati intanto condannati per due fatture false dal tribunale di Firenzeun peruviano di 49 anni è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una connazionale di 19 aggredita di notte in strada a Milano La giovane è stata avvicinata da lo sconosciuto armato di una bottiglia di vetro con cui minacciata di morte dopo averla colpita con schiaffi e pugni al Volto l’ha costretta a subire un rapporto sessuale portiamo ancora pagina la pulizia la Guardia di Finanza in Lombardia in Calabria arrestato 34 persone ritenute responsabili di reati tributari e fiscali e soluzione indebito utilizzo di carte di pagamento sequestrati Inoltre beni per oltre 13 milioni di euro compresa abitazioni riferibili a un conto della cosca di ndrangheta dei Piromalli un procedimento disciplinare nei confronti della Lazio in relazione al comportamento razzista di alcuni tifosi durante il match di Europa League col Rennes comincia il valzer delle panchine con un accordo consensuale di Francesco Saluta la Sampdoria nel Milan Giampaolo verso l’esonero Vista l’indisponibilità di Spalletti rossoneri Milano su Pioli o su un tecnico straniero Garcia o martellinoultima notizia appuntamento a più tardi buon proseguimento di ascolto

