Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio oggi l’aula della camera vuota la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari con un via libera blindato anche dall’ accordo sulle riforme raggiunto nella coalizione di governo Locatelli della Lega dice voteremo sì e voltiamo ancora pagina parliamo di economia con la nota di aggiornamento al Def intendiamo ricollocare Italia sono sentiero di crescita e stabilità a garantirlo in audizione alle Commissioni bilancio di camera e senato il ministro dell’economia Roberto baltieri che ha toccato vari punti dal bonus degli €80 fino alla questione IVA il bonus di €80 non sarà eliminato E comunque intenzione del governo avviare una più generale riforma Ma non si può fare nei pochi giorni che ci separano dalla manovra ha sottolineato è che abbiamo ancora argomento andiamo all’estero mentre la Turchia fa sapere che è tutto pronto per l’operazione militare in Siria gli Stati Uniti precisanoTrani sul ritiro delle truppe americane dal paese in una conference call con i reporter della Casa Bianca un funzionario dell’amministrazione Trump applicato che solo tra 50 e 100 uomini delle Forze Speciali americane nel nord della Siria sono interessati dall’ordine del presidente statunitense Ieri dopo una telefonata con Liber turco Recep tayyip erdogan alla Casa Bianca aveva annunciato la svolta la Turchia troverà presto la sua operazione militare pianificata da tempo nel nord della Siria e le truppe degli Stati Uniti non saranno più nelle immediate vicinanze torniamo in Italia Torniamo a parlare del della tragedia degli dei poliziotti uccisi a Trieste La polizia ha diffuso alcune immagini della sparatoria avvenuta venerdì scorso in questura Trieste in cui sono stati uccisi 2 agenti per Luigi Rocco e Matteo Demenego nel filmato si vede al gambero gusto Stefano erano in fuga da lettura con due pistole in mano mentre spara colpi ad altezza duomo verso il piantone con la pistola andiamo in Francia nuovo impressionato incendio stamattina mi due settimane dopo quello dellache serve Swan il nord ad andare in fiamme sono alcuni stabilimenti industriali riconvertiti in incubatore di startup alla periferia di Lione lo stabilimento riunisce oltre 55 per lo più operanti nel settore della robotica della realtà aumentata dell’e-commerce e del design signora momento la natura dei materiali presenti sul sito ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa