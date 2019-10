Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nessun ritiro delle truppe americane dalla Siria lo ha detto un funzionario dell’amministrazione Trump in una conference call con i reporter della Casa Bianca secondo quanto riportano alcuni media sono tra 50 e 100 uomini delle Forze Speciali americane nel nord della Siria fermate funzionario sono interessati dall’ordine del presidente americano che non vuole mettere in pericolo saranno quindi dispiegate in altre basi non c’è nessuna luce verde nei confronti della Turchia per un massacro dei curdi dire queste dei responsabili così nel corso di una conferenza con i reporter della Casa Bianca si espresso un funzionario dell’amministrazione statunitense aggiungendo come le azioni decise dal Presidente sono solo mirate a proteggere i soldati taglio dei parlamentari un passo dal traguardo la camera per oggi il suo sigillo all’ultimo di 4 passaggi necessari per il varo definitivo della riforma costituzionale sulla carta e consensi saranno molto di più della semplicegaranzia assoluta necessarie che si tocca con 316 si aprirà il voto c’è anche l’accordo sulle riforme raggiunto nell’acqua lezione di governo torniamo all’estero se la situazione in Congo dovesse peggiorare nessuna azione sarebbe esclusa neppure un intervento diretto della Cina lo scopo di ripristinare l’ordine lo ha annunciato il capo dell’esecutivo locale carilah ma durante una conferenza stampa nella notte italiana Salviamo radiis dai dati contenuti nella relazione sull’economia non osservata allegata alla nota di aggiornamento al Def mostrano la persistenza di livelli elevati di evasione fiscale e contributiva aspetti critici per il rafforzamento della capacità competitiva e di crescita del nostro paese per verificarsi l’equità delle politiche pubbliche a sottolinearlo è presidente dell’istat a Gian Carlo blangiardo nell’audizione sulla nave le Stime della relazione evidenziano i media nel triennio 2014-2016 un gatto complessivo pari a circa 109,7 miliardi sale invece a sorpresa la produzione industriale in Germania nel mese di agosto dopo due mesi di declinorispetto a luglio e dello 0 3% a fronte di un andamento Zero ostinato dai cronisti riportato dalla Blomberg da iniziare il passivo e comunque del 4 % mentre gli ordini ribasso segnalano il futuro non brilla era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa