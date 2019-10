Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio fiscale in Italia resta a livelli elevati e pesa sul rafforzamento della capacità competitive di crescita del nostro paese lo ha sottolineato il presidente degli Stati Gian Carlo blangiardo audizione sulla nave davanti alla commissione bilancio del Senato e camera per lanciarlo Inoltre coerente l’obiettivo di crescita programmatica fissato dal governo per il 2019 fare 101 percento sempre domani finisco il vice direttore generale di bankitalia Federico Signorini evidente la necessità di una riforma complessiva organica che però non può consistere nella battere tutte le imposte la bankitalia Inoltre vede con favore in TV ai pagamenti tracciabili che aiutano il contrasto dell’evasione il taglio del Cuneo può dare uno stimolo non irrilevante ha l’economia le regole del patto di stabilità e crescita sono diventate troppo complessegrande dibattito considerevole per vedere se c’è ampio consenso per semplificare lo ha detto il vicepresidente della commissione europea valdis dombrovskis nell’addizione Parlamento Europeo che deve confermare la sua nomina uno degli obiettivi del proprio mandato aggiunto sarà usare le politiche economiche di bilance finanziarie per sostenere la trasformazione verde digitale lo blocchi si assicura che l’Unione Europea continuerà a usare la flessibilità previsto dal patto di stabilità e lavorerà un piano per sbloccare un trilione di euro di investimenti sostenibili in 10 anni il salario minimo sarà tra le prime proposte legislative che non Integra la documentazione richiesta all’INPS di sms su reddito e pensione di cittadinanza vedrà il sussidio sospeso lo afferma il presidente dell’INPS Pasquale tridico spiegando che quando arriverà l’integrazione Riprenderanno a percepire il reddito senza gli arretrati richiesta riguarda le prime domande di reddito presentate a partire dal 6 marzo 2019 utilizzando un modello che è stato cambiato 2 aprile 2019 a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto leggee tutte le preparazioni sono state completate per l’operazione militare della Turchia nel nord-est della Siria contro Le Milizie curde Lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Ankara Intanto come riferisce lagi Ke sana l’artiglieria turca ha colpito nella notte la regione nord-orientale siriana al confine con l’iraq gli Stati Uniti smentiscono il ritiro delle truppe dalla Siria verranno ricollocati in altre basi solo 50 100 uomini delle forze speciali e le forze curdo Siriano e non escludono di collaborare con il governo di Damasco in funzione antiturca questa iniziativa di Francia Germania Italia e Malta è sul tavolo credo che tutti gli stati prenderanno parte questo sport non possiamo andare avanti così con quanto accade nel Mediterraneo non possiamo andare avanti con soluzioni ad hoc così Il commissario europeo alla migrazione dimitris avramopoulos arrivato al Consiglio Europeo avramopoulos Ha poi aggiunto che oggi è il giorno in cui gli Stati Uniti hanno l’occasione di mostrare più responsabilità e solidarietà la migrazione non deve prevalere nel dibattito Nazionale nome impressionante incendio questain Francia due settimane dopo quello della fabbrica Seveso arwana nel nord del paese ad andare in fiamme alcuni stabilimenti industriali riconvertiti in incubatore di startup alla periferia di Lione stabilimento riunisce oltre 55 startup per lo più operanti nel settore della robotica della realtà aumentata dell’e-commerce design signora natura di materiali presenti sul sito della situazione Hong Kong dovesse diventare pessima nessuna opzione può essere esclusa lo afferma la governatrice lama sulla possibilità di chiedere aiuto la Cina contro i manifestanti intanto dopo il video di auguri Katia e bendati gli Stati Uniti inseriscono 28 entità cinesi nella lista nera per implicazioni violazioni di diritti umani contro le minoranze musulmane nella regione lexin c’ha le cime degli Oltre 100 cinesi negli ultimi giorni in Iraq durante la repressione governativa delle proteste per il carovita la corruzione sono stati colpiti alla testa da pallottole sparate da Cecchini è il dato che emerge dai rapporti per Riminigli attivisti organizzazioni per i diritti umani Rachele citati dai media sulla violenza scoppiata una settimana fa e proseguite fino a domenica sera Baghdad e in altre città del sud del paese e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa