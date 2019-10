Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono riprese le ricerche dei 15 dispersi nel naufragio di ieri davanti a Lampedusa nel tragico bilancio ci sono anche 13 morti e 22 migranti tratti in Salvo sono tutte donne le vittime accertate a bordo erano tutti senza salvagente la procura Indaga contro ignoti per naufragio e omicidio plurimo oggi a Lussemburgo riunione dei ministri dell’interno europei sul tavolo la coordinata sulla ripartizione Dei migranti Cambiamo argomento mentre la Turchia fa sapere che è tutto pronto per la situazione militare in Siria gli Stati Uniti precisano che non ci sarà nessun ritiro delle truppe americane dal paese in una conference call con i reporter Casabianca un funzionario dell’amministrazione Trump ha spiegato che solo tra 50 e 100 uomini delle Forze Speciali americane nel nord della Siria sono interessate dall’ordine del presidente statunitense Ieri dopo una telefonataturco Recep tayyip erdogan la Casa Bianca aveva annunciato la svolta la Turchia ad uscire presto la sua operazione militare pianificata da tempo nel nord della Siria e le truppe degli Stati Uniti non saranno più nelle immediate vicinanze Intanto le forze militari curdo Siriano e non escludono di collaborare con il governo di Damasco in funzione antiturca voltiamo ancora pagina la cronaca la Polizia ha diffuso le immagini della sparatoria avvenuta venerdì scorso in questura Trieste in cui sono stati uccisi 2 agenti Pierluigi rotta e Matteo Demenego nel filmato si vede Alessandro gusto Stefan erano in fuga dalla questura con pistola in mano mentre spara colpi ad altezza d’uomo verso il piantone con la pistola torniamo all’estero e sono 77 le persone arrestate oggi a Hong Kong durante le feste per aver violato il divieto di indossare maschere nelle dimostrazioni pubbliche ad affermarlo è la pulizia secondo cui dallo scorso venerdì sono oltre 200 i negozi servizi pubblici danneggiati nei disordini intanto la governatrice che ènon esclude la possibilità di un intervento militare cinese se la situazione non dovessi migliorare in città continuano le proteste partita circa 4 mesi fa giugno dalla contestata legge sulle estradizioni in Cina a favore di forme democratiche proteste che si sono intensificate dopo la decisione di vietare le maschere nelle manifestazioni E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa