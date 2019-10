Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione della Luigi in studio l’Italia deve riformare la legge sull’ ergastolo ostativo che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia lo ha stabilito la Corte di Strasburgo rifiuta la richiesta di un nuovo giudizio avanzata dal governo italiano dopo la condanna che adesso diventa definitiva emessa il 13 giugno scorso un accordo con l’Unione Europea sulla brexit è enormemente improbabile Sulla base del piano di Boris Johnson e lo avrebbe detto Anche la Merkel al telefono allo stesso premier britannico secondo una fonte anonima di Downey Street in laboratory Tuttavia denunciato il link per bocca del ministro mbak e starmene come un unico tentativo di sabotare i negoziati è il Presidente del Consiglio Europeo da non giuste accusato in Un Tweet Boris Johnson a di giocare a uno stupido scaricabarile evidenziando che lae non è chi vince ma è il futuro dell’Europa e del Regno Unito il cosmologo James Bible say pianeta orologi Michael Myers e digli che sono i vincitori del Nobel per la fisica 2019 sono stati premiati per le loro scoperte relative alla radiazione cosmologica di fondo e ai primi pianeti esterni al sistema solare ricerche che hanno cambiato la nostra immagine dell’universo più avuto il merito di aver osservato le tracce dell’evoluzione dell’universo dall’epoca del Big Bang e di avere così ipotizzato la presenza maggioritaria della materia oscura meglio che lo zaino di strato che il nostro sistema solare non è unico nei un’eccezione nell’universo è tutto dalla redazione Vi auguro una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa