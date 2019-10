Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio dopo il ricorso presentato da Italia Nostra al TAR del Veneto ha sospeso il prestito al museo del Louvre dell’uomo vitruviano di Leonardo conservato nelle gallerie Accademia di Venezia tenendo conto dell’apertura della mostra parigina prevista per il 24 ottobre il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio annunciata per lo stesso giorno al 6 ottobre dura la reazione del mibact che definisce trasparente la procedura seguita è del tutto incomprensibile la decisione del Tar sulla manovra finanziaria il ministro dell’economia Roberto Qual è assicurato che il bonus degli €80 non sarà eliminato le Stime che abbiamo sul gettito sono positive in linea con le nostre previsioni ha detto fidanzeremo al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese2 miliardi nel triennio ha detto il titolare del dicastero di via XX Settembre l’ufficio parlamentare del bilancio intanto ha validato il quadro macroeconomico programmatico 2019/2020 della nota di aggiornamento al Def evidenziando rilevanti fattori di rischio dubbi della Corte dei Conti sul ricorso massiccio alla lotta all’evasione fiscale per la copertura della manovra la Polizia ha eseguito 241 arresti nel weekend del 4 e 7 ottobre di cui 170 uomini 71 donne tra i 12 e i 54 anni le accuse vanno dalla adesione a manifestazioni in Italia al possesso di armi esplosive all’uso delle mascherine bandite da Sabato negli eventi pubblici lo ha riferito uno dei massimi funzionari 377 caso di arresti per l’uso delle 14 sono stati incriminati quest’oggi se la situazione dovesse diventare pessima nessuna opzione può essere esclusa detto la governatrice l’hanno sulla possibilità di chiedere aiuto alla Cina contromanifestanti la Turchia invece ha terminato la preparazione per l’invasione del Confine Siriano e l’avanzata contro Le Milizie curde Lo ha reso noto il Ministero della Difesa di si susseguono i raid aerei contro le postazioni obiettivi del pkk curdo in Nord Iraq ed attacchi d’artiglieria del nord-est Le Milizie curde resistono risponderemo a qualsiasi tipo di attacco ci riprenderemo fanno sapere è tutto della redazione Vi auguro una buona serata

