Ultime Notizie Roma del 08-10-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita studio piena capienza per i luoghi di cultura come Cinema e Teatri 75% per gli stadi e 50 per le discoteche lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri Superando le indicazioni del CTS oggi la cabina di regia con l’ufficializzazione di turno in zona Bianca della Sicilia da domani Molise unica regione in rosso un comitato dei Ministri delle Finanze della salute del G20 per essere pronti a rispondere alle pandemie l’obiettivo di Franco e Di Maio primo faccia a faccia draghi Salvini Ieri dopo lo capo della Lega sulla delega fiscale il premier ha confermato l’impegno del governo evitare ogni aumento della pressione fiscale a proseguire nel percorso delle riaperture Salvini E soddisfatto draghi ieri ha incontrato la cancelliera tedesca Merkel che ha salutato come grande dell’Euro oggi il premier vede lo speaker americana pelosi la quarta sezione penale della cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che ha condannato a 3 anni Albertoni vanneschi per teviolenza sessuale su Martina Rossi la studentessa genovese morta nel 2011 precipitando dal sesto piano di un albergo in Spagna mentre fuggiva dagli aggressori annunciati ricorsi alla Corte europea e da oggi il tribunale della famiglia di Tel Aviv e riprendo a discutere del destino di età nel bimbo sopravvissuta alla tragedia del Mottarone la giudice dovrà stabilire se il caso rientra nella fattispecie previste dalla convenzione dell’aja sulla sottrazione di Minori firmata si è l’Italia che da allerta arancione Oggi prima il tempo in Marche Molise Puglia Gialla in altre 8 regioni d’Italia Abruzzo Basilicata Calabria Campania emilia-romagna Lazio Sicilia Umbria prima neve della stagione ieri sul Gran Sasso sono andata di maltempo preferire il conto dei danni di un inizio autunno segnato da 11 nubifragi al giorno secondo Coldiretti si segna oggi il Nobel per la pace grande Favorita Greta seguita dalla emesse da una ieri il premio per la letteratura è andata al tanzaniano Gourmet perle intransigente profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato Parisi oggi alla riunione parlamentare verso la Coop 26Francia batte 32 di rimonta il Belgio e raggiungerà Spagna in finale di Champions League in programma domenica San Siro Mancini e Vialli spuntano intanto nei Pandora papers che sveglierebbe le ricchezze ashore del tecnico del capo delegazione dell’Italia Formula 1 oggi in Giappone le prove libere del GP di Suzuka e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa