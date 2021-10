Ultime Notizie Roma del 08-10-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione venerdì 8 al microfono Giuliano Ferrigno continua a diminuire l’incidenza settimanale dei casi a livello nazionale che scende a 34 % mila abitanti con 39 X 100000 della settimana prima il tasso di occupazione di ricoveri in terapia intensiva inviare diminuzione al 4,8% in caso di occupazione inari medica livello nazionale scendi al 5,1% numero di persone ricoverate in queste aree lieve diminuzione 4 regioni e province autonome risultano classificate a rischio moderato questa settimana si tratta di Basilicata pubblica amministrazione di Trento e Bolzano Valle d’Aosta le restanti 17 regioni risultano classificate a rischio basso la scorsa settimana ma solo una regione Lazio risultava a rischio moderato la Sicilia torna in zona Bianca ho firmato l’ordinanza spiega il ministro della Salute Roberto Speranza dopo le scelte di ieri sul le capienze continua Intanto il percorso di graduale ditutto ciò è possibile Prima di tutto grazie a vaccini ribadisce il ministro È comportamenti corretti delle persone dobbiamo continuare su questa strada è il Presidente del Consiglio Mario Draghi interviene in video collegamento Altrimenti diventi l’obiettivo finale di fare il 2021 un anno di nascita dice il premier per Emma Marcegaglia bisogna ridisegnare il futuro includere condividere agire ea draghi dice sono fiduciosa che sotto la sua leadership indiscussa veritex tradotto qualsiasi cosa per essere all’altezza del suo vuole costruire veramente Un avvenire migliore Nobel per la pace non hanno vinto due giornalisti la filippina Maria ressa in russo dmitry muratov per loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione si legge nelle motivazioni una condizione preliminare per la democrazia è una pace duratura in chiusura parliamo di clima nuovo monito del capo dello Stato non è più tempo di distinguo È ora di agire subito Bisogna garantire il massimo sforzo per raggiungere e superare gli obiettivi delle riduzioni previste spiega Sergio Mattarella La prossima cop26 sarà una spartiacque e noi dobbiamo esseresapevo li conclude il Presidente della Repubblica non è ammesso distrarsi era l’ultima notizia per il momento ma l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa