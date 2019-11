Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio la vicenda ex Ilva con arcelormittal che vuole lasciare l’Italia semitalia andrà via il primo passo Sarà la gestione commissariale del mise l’ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando a Porta a porta ieri mattina il premier era salito al colle per riferire al capo dello Stato Sergio Mattarella della situazione chi viene in Italia deve rispettare le regole Sullo scudo penale al governo e compatto ha detto il Presidente del Consiglio Conte anche viste sindacati e gli enti locali pugliesi qui ha chiesto di sostenere la difesa come parti civili azienda franco-indiana sapeva della scadenza della Protezione legale a marzo 2019 dice alla camera il ministro patuanelli e chiede al responsabilità in primis dalla mia parteha detto parla anche il leader pentastellato Di Maio se una multinazionale ha firmato un impegno con lo Stato dobbiamo farlo rispettare chiedendo il rispetto dei Patti e facendosi risarcire i danni ha detto Oggi sciopero di 24 ore negli stabilimenti arcelormittal e minacce via web e lo striscione di Forza Nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a Milano hanno convinto il prefetto Saccone ad assegnare la scorta La senatrice a vita Liliana Segre da ieri due carabinieri la accompagnano in ogni spostamento la diretta interessata non commenta il vicepresidente della comunità ebraica di Roma Ruben Della Rocca invece avverte il fatto che una senatrice sopravvissuta Ad Auschwitz abbia bisogno della scorta indica che fai da fallito che l’antisemitismo c’è allarme delle centro paese natale sull’ antisemitismo in Europa cresce l’odio in Germania + 70% di reati contro gli ebreiun uomo sono stati feriti a coltellate sul treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma l’aggressore un uomo delle pulizie che impugnava un piccolo coltello a serramanico è stato bloccato dalla polizia ferroviaria nella stazione di Bologna grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori il quarantasettenne è in stato di fermo per tentato omicidio per la donna 41enne di Milano dipendente della ditta esterna che effettuano i servizi di ristorazione Sui treni alta velocità la prognosi è riservata all’origine del gesto movente passionale due avevano avuto una relazione la seconda persona ferita 14 anni di Parma e un passeggero intervenuto per difendere la donna andiamo in chiusura parliamo di calcio ed Europa League male le due romane impegnate nella competizione La Lazio è stata battuta lo stadio olimpico della capitale dal Celtic per 2 a 1 sconfitta anche la Roma in trasferta sul campo del Borussia monchengladbach verso l’eliminazionecompetizione la Lazio mentre la Roma condivide la seconda Piazza nel girone con il Borussia monchengladbach dietro al Istanbul basaksehir è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa