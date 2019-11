Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura ancora la vicenda arcelormittal e l’esecutivo è disposto a concedere lo scudo penale l’azienda però vuole 5006 qui si consuma lo stallo il governo stenta determinazione Ma i vertici dell’acciaieria non cedono ieri il premier Conte ha incontrato il capo dello Stato Mattarella semitalia andrà via il primo passo Sarà la gestione commissariale ha detto il Presidente del Consiglio la vicenda fa fibrillare al governo nel PD aumenta voglia di rottura subito dopo la finanziaria prima del voto in Emilia Romagna mentre nel Movimento 5 Stelle e la leadership di Di Maio sempre più in bilico Oggi sciopero di 24 orenegli stabilimenti arcelormittal ancora scosse di terremoto nella notte in Abruzzo dopo quella più forte di 4.4 gradi della scala Richter registrata erano nell’aquilano e a Sora nel Frusinate le scuole oggi rimarranno chiuse la paura è stata tanta ma non c’è stato nessun danno a persone o cose negli Stati Uniti Michael Bloomberg è pronto a scendere in campo il candidarsi alle elezioni del 2020 l’ex sindaco di New York dovrebbe presentare le carte nei prossimi giorni Intanto Facebook non arrivare impreparata ripetere la debacle del 2016 sul voto americane Lancia il suo piano per proteggere le lezioni da interferenze straniere disinformazione dichiarando guerra a fake news sui seggiolini anti abbandono la ministra dei trasporti Paola de Micheli apre al rinvio delle multe perché ancora non si è messo in regola con l’obbligo dei seggioliniabbandono per i bimbi con meno di 4 anni in vigore da ieri le sanzioni sono previste dalla legge ma siamo disponibili a posticipare l’entrata in vigore delle sanzioni i costi dei nuovi dispositivi per le automobili sono alti e ancora non Sono scattati gli incentivi lo sport in chiusura calcio Europa League giovedì amaro per le due squadre romane Olimpico 21 sulla Lazio in Germania invece la Roma è stata battuta dalla Borussia monchengladbach ancora per 2 a 1 Lazio vicina all’eliminazione la Roma ancora in corsa Condivido il secondo posto nel girone con il Borussia monchengladbach è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa