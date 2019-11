Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio negli Stati Uniti Michael Bloomberg è pronto a scendere in campo e candidarsi alle elezioni del 2020 l’ex sindaco di New York dovrebbe presentare le carte nei prossimi giorni Intanto Facebook non vuole arrivare impreparata a ripetere la debacle del 2016 sul voto americano e Lancia il suo piano per proteggere le lezioni da interferenze strane e disinformazione dichiarando guerra a fake news e Falsi account sempre negli Stati Uniti la camera del congresso americano che Indaga per impeachment sul Donald Trump ha spiccato un mandato di comparizione per il capo dello Stato della Casa Bianca quest’ultimo dovrà comparire davanti alla commissione intelligence nelle prossime ore Intanto il libro in uscita Warning scrittoda un funzionario anonimo libera che lo scorso anno un gruppo di altri responsabile funzionari dell’amministrazione Trump e pensarono a dimettersi in massa per lanciare un allarme sulla condotta del presidente descritto come crudele inetto È pericoloso andare dal ex Ilva il governo Stendhal determinazione mai Berti C dell’acciaieria non cedono sul tavolo la proposta del governo di concedere lo scudo penale l’azienda però vuole 5000 esuberi questo il nodo che sta provocando lo stallo ancora 24 ore per una decisione ieri l’incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è il capo dello Stato Sergio Mattarella per parlare della vicenda se mi tel andrà via il primo passo Sarà la gestione commissariale spiega il premier a vicenda fa fibrillare al governo nel PD aumenta la voglia di rottura subito dopo la finanziaria prima del voto in Emilia Romagna mentre 3 5 Stelle la leadership di Di Maioin bilico intanto Oggi sciopero di 24 ore negli stabilimenti arcelormittal sciame sismico nella notte in Abruzzo dopo la scossa più forte di 404 gradi della scala Richter registrata Ball Surano altre scosse hanno fatto tremare tutta l’area questa mattina Hubble Sorano e a Sora nel Frusinate scuole chiuse tanta paura ai residenti ma per fortuna non ci sono state conseguenze né danni a persone o cose sporche in chiusura a calcio ed Europa League giovedì amaro per le due squadre italiane La Lazio è stata abbattuta allo stadio Olimpico dal Celtic per 2 a 1 Roma ha perso in trasferta in Germania contro Borussia monchengladbach anche saper 2 a 1 la Lazio rischia l’eliminazione della dizione mentre la Roma è ancora in Lizza il girone è ancora aperto è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

