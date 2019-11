Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi in studio dopo il vertice Palazzo Chigi tra governo e arcelormittal di due sere fa dopo la giornata di ieri con l’incontro del premier con il capo dello Stato Sergio Mattarella la fase di stallo sul ex-ilva persiste manca un punto di incontro l’esecutivo è disposto a concedere lo scudo penale per i vertici di arcelormittal mentre l’azienda vuole C 2002 Bari richieste per il momento inaccettabili da entrambe le parti la vicenda fa fibrillare al governo nel PD aumenta la voglia di rottura subito dopo la finanziaria e prima dell’Emilia Romagna mentre nel Movimento 5 Stelle la leadership di Di Maio è sempre più in bilico se mi darà andrà via il primo passo Sarà la gestione commissariale l’aveva dettoPresidente del Consiglio Conte Oggi sciopero di 24 ore negli stabilimenti arcelormittal Paola de Micheli Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Apri alle Dio delle multe per chi ancora non si è messo in regola con l’ obbligo dei seggiolini anti abbandono per i bambini con meno di 4 anni in vigore da ieri le sanzioni sono previste dalla legge ma siamo disponibili a posticipare l’entrata in vigore delle sanzioni i costi dei nuovi dispositivi per le automobili sono alti ancora non Sono scattati gli incentivi ha spiegato il ministro sciame sismico nella notte in rosso dopo la scossa di 4.4 gradi della scala Richter registrata Hubble Sorano le scosse hanno preoccupato la popolazione non ci sono state per fortuna a danni a persone o cose ma questa mattina le scuole di Balsorano e di Sora nel Frusinate sono chiuse Cambiamo argomento dopo la presentazione della bozza della legge di bilancio si mobilità la scuola con uno scioperoil 12 novembre immobilizzazione tutto il personale scolastico secondo anno f e risposte date nella legge di bilancio per il comparto sono insufficienti sentiamo il presidente di anafe Marcello Pacifico rotaliano il 12 novembre perché vogliamo un dialogo vogliamo tenere aperto il diario e vogliamo questo punto le politiche ascolti e si assume la responsabilità e certamente investire nella scuola italiana ricerca anche adottare delle norme di conseguenza dirittura il costo zero potrebbero cominciare a riguardo organici profilo professionale reclutamento del personale è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa