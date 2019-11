Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio è morto La notte scorsa nella sua abitazione a Roma Fred Bongusto il cantante che aveva 84 anni era malato da tempo lo ha reso noto l’ufficio stampa che spiega la notte scorsa 3:30 stato di battere il cuore di Fred Bongusto il celebre artista nato a Campobasso il cognome all’anagrafe era Alfredo Antonio Carlo Bongusto aveva compiuto 84 anni il 6 aprile scorso da qualche tempo aveva problemi di salute I funerali saranno celebrati a Roma lunedì 11 novembre alle 15 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto la chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo Bongusto con molto popolare negli anni 60 e 70 come il classico cantante confidenziale che spopolava in quegli altri uno di successo internazionale più la canzone Una rotonda sul mare è tornato in Italia Alvin Berisha il bimbo di 11 anniin albanese portato via dall’Italia nel dicembre del 2004 dalla mamma che voleva unirsi all’isis il piccolo la prima delle sarebbe morto in un esplosione era finito Poi nel campo profughi di alola nord-est della Siria Dove è stato ritrovato Alvin è giunto poco dopo le 7 all’aeroporto di Roma Fiumicino da Beirut ha trovato ad accoglierlo il padre le due sorelle una pulizia di frontiera sta procedendo per il disbrigo delle formalità burocratiche per le procedure di affidamento del minore al padre è ancora stallo sulla vicenda dell’ex Silva dopo l’ultimatum del premier Giuseppe Conte a dartelo armital il Quirinale vigile ieri mi incontro con il Presidente del Consiglio gli avrebbe chiesto senza entrare nel merito della strategia da intraprendere di fare il massimo e con tempi rapidi perché in gioco c’è la vita di migliaia e migliaia di famiglie intanto e confronto aperto nei partiti della maggioranza partire dalla questione dello Scudo sulla Silva lo scudo penale non è la causa del decesso ma l’alibi dietro al fare la proprietà indiana si nasconde Grazie anche all’appoggio inspiegabile di parte delle Sabine italiano di Chiara Renzinel quale invita il PD a evitare strappi il voto anticipato dice sarebbe un suicidio di massa ancora cronaca sono dei Vigili del Fuoco le persone rimaste ferite Durante un intervento per l’incendio di un cammino nella notte nell’area di servizio Cantagallo sull’A1 nel bolognese c’è stata un’esplosione e due sarebbero caduti da una scala riportando fratture uno al bacino e l’altro braccio sono stati portati all’Ospedale Maggiore anche i pompieri della stessa squadra sono finiti a te per lo spostamento d’aria Placido Domingo ha deciso di annullare la sua performance alle Olimpiadi di Tokyo 2020 lo hanno annunciato gli organizzatori dei Giochi Olimpici senza dire motivazione negli ultimi mesi la star della Lirica 78 anni è stata accusata di molestie sessuali da una ventina di donne Domingo ha sempre negato le accuse sostenendo che si trattasse di rapporti consensuali a causa dello scarso inizio ottobre il cantante ha lasciato il suo posto di direttore generale all’Opera di Los Angeles la polizia di Milano sta eseguendo in Lombardia è in Piemonte un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone per associazionetrasferimento fraudolento di valori le indagini hanno fatto luce sugli interessi di soggetti contigui a coste calabresi che rivestivano denaro frutto di attività illecite condizioni di grandi capitali nel circuito della grande distribuzione nel nord Italia tra i sequestri per oltre 10 milioni di euro le quote societarie di alcuni ristoranti in una nota catena di piazza Dalle prime ore di questa mattina nelle province di Napoli Milano in Spagna in operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Milano che stanno eseguendo due provvedimenti cautelari emessi dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della dda Partenopea nei confronti di 51 persone ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di persone anziane Con l’aggravante per 14 di loro di favorire il clan camorristico Contini altre due scosse di terremoto più lievi dopo quella più forte di magnitudo 4.4 Registrata ieri pomeriggio a Balsorano hanno fatto tremare fino a notte fonda l’Abruzzo nel paese dell’aquilano e anche a Sora nel Frusinate le scuole oggi rimarranno chiuse la paura è stata tanta ma non c’è stato nessunopersone o cose che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa