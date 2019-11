Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla da Francesco Vitali studio per questo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo è ancora stallo sulla vicenda dell’ ex Ilva dopo l’ultimatum del premier Conte a dartelo rmitaly ministro degli Esteri Luigi Di Maio da un form lance attacca si stanno rimandando l’accordo ebola come inaccettabile surdi 5002v annunciati Nicole e vigila sulla questione e ieri nel colloquio che si è tenuto 32 il capo dello Stato avrebbe chiesto di fare il massimo con tempi rapidi e confronto aperto nei partiti a partire dalla questione dello Scudo lo scudo penale non è la causa del decesso Ma la lì dietro il padre la proprietà indiana si nasconde Grazie anche all’appoggio inspiegabile di parte dell’establishment italiano dice Matteo Renzi per il ministro patuanelli la nazionalizzazione non è più un tabù ed è tornato in Italia Alvin il bimbo di 11 anni portato via dall’Italia nel dicembre del 2004 della mamma che voleva unirsi all’isis il piccolosarebbe morto in un esplosione era finito Poi nel campo profughi di aloe a nord-est della Siria Dove è stato ritrovato Alvin è giunto poco dopo le 7 all’aeroporto di Roma Fiumicino da Beirut ha trovato ad accoglierlo il padre le due sorelle polizia di frontiera sta procedendo per Le formalità burocratiche per le procedure di affidamento del minore al padre è morto nella sua abitazione a Roma ha Fred Bongusto il cantante che aveva 84 anni era malato da tempo reso noto il suo ufficio stampa che spiega la notte scorsa ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto il celebre artista nato a Campobasso e il cognome all’anagrafe era Alfredo Antonio Carlo Bongusto avevo 84 anni da qualche tempo ha problemi di salute I funerali saranno celebrati a Roma lunedì 11 novembre nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo Bongusto con molto popolare negli anni 60 e 70 come il classico cantante confidenziale che spopolava in quegli anni uno dei successi con la canzone Una rotonda sul mare Cambiamo argomento la polizia di stato arrestato Su ordine del GIP del tribunale di Napoli nord don Michelecottura della parrocchia di Trentola Ducenta per abusi su una minore di 12 anni che frequentava la chiesa era stata la diocesi di Aversa inviare la prima segnalazione alla Procura sui presunti abusi commessi dal prete che nel maggio scorso era stato sospeso dal servizio della vicenda ne ero occupata anche la trasmissione Le Iene studente di 22 anni è morto questa mattina per le gravi ferite alla testa di portata di un parcheggio vicino al quale c’era una protesta Per democrazia e dove la polizia era intervenuta per difendere la folla qui lacrimogeni e il primo caso di morte confermata per gli scontri tra dimostranti e polizia il quesito reso noto dalla Hospital Authority ha scatenato flash mob vestitini di solidarietà da parte degli studenti facendo temi reazioni ben più pesanti nel weekend che abbiamo decisamente argomento la cultura finanziaria famiglie italiane si conferma molto contenuta a non sapere cosa siano conto corrente altri strumenti come azioni obbligazioni fondi comuni e Bitcoin E infatti oltre il 30% del campione intervistato dalla Consobrapporto 2019 crescente investimento delle famiglie il 21% degli intervistati non conosce nessuna delle nozioni di base come inflazione relazione rischio rendimento diversificazioni caratteristiche dei molto interesse composto e di quelle avanzate riferite titoli obbligazionari ancora cronaca sono due i vigili del fuoco le persone rimaste ferite Durante un intervento per l’incendio di un camion nella notte nell’ area di servizio Cantagallo sull’autostrada A1 nel bolognese c’è stata un’esplosione due sarebbero caduti da una scala riportando fratture uno al vaccino e l’altro un braccio sono stati portati all’Ospedale Maggiore anche altri pompieri della stessa squadra finiti a terra per lo spostamento d’aria Placido Domingo ha deciso di annullare la sua performance alle Olimpiadi di Tokyo 2020 vanno annunciato gli organizzatori dei Giochi Olimpici senza fornire Motivazioni della Lirica 68 anni è stata accusata di molestie sessuali da una ventina di donne Domingo ha sempre negato le accuse sostenendo che si trattasse di rapporti consensuali a causa dello scandalo inizio ottobre cantalasciato il tuo posto di direttore generale all’opera virosac E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa