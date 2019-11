Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto La notte scorsa a Roma il cantante Fred Bongusto l’artista voce indimenticabile di una rotonda sul mare era nato a Campobasso il 6 aprile 1935 e aveva da poco compiuto 84 anni da qualche tempo aveva dei problemi di salute I funerali saranno celebrati a Roma lunedì alle 15 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto la chiesa degli Artisti Cambiamo argomento una folla con stasera adunata da Alessandria per dare l’ultimo saluto ad Antonio Candido Marco Trinchese Matteo Gastaldo i tre Vigili del Fuoco morti nello scoppio della cascina di quargnento ad Alessandria i feretri hanno lasciato la camera ardente posizionati sul lato scale dei pompieri e una volta arrivati alla cattedrale dei Santi Pietro e Marco sono stati accompagnati dalle sirene dei mezzi dei pompieri dall’auto della gente in lacrime per poi essere portate a spalla dai Colledue ali di folla nella chiesa c’è anche Giuliano dodero Il caposquadra dei Vigili del Fuoco rimasto ferito nell’esplosione presente ai funerali celebrati dal vescovo di Alessandria Monsignor Guido Gallese anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Berisha il bimbo di 11 anni di origine albanese portato via dall’Italia nel dicembre 2014 dalla mamma che voleva unirsi all’isis ha fatto ritorno nel nostro paese il piccolo rimasto orfano di madre causa di un’esplosione raggiunto in un campo profughi di alola nordest della serie Dove è stato ritrovato Alvin è stato trasferito con un volo di linea dell’Alitalia terrazzo poco dopo le 7 all’aeroporto di Roma Fiumicino da Beirut capitale del Libano le maggiori compagnie aeree australiane canta se Virginia Australian avviato ispezioni approfondite delle intere flotte di Boeing 737 dopo che la low cost Viviana Lion Air ha scoperto crepe strutturali nelle forcelle che collegano le ali alla fusoliera in due veicoli con meno di 22000 ore di volo nelle sezioni Sono inclusi ieri con un numero ridotto di oree torniamo in Italia il comune di Predappio forlì-cesena nega il contributo alla partecipazione di un ragazzo della scuola superiore al progetto promemoria Auschwitz treno della memoria associazione generazioni in comune che coprirà i €370 necessari per il viaggio non siamo contrari al treno della memoria spiega all’ansa il sindaco di Predappio Roberto canali ma questi treni vanno solo da una parte non intendiamo collaborare con chi si dimentica di tutto il resto questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa