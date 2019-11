Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovata era sporto dalla relazione da Francesco Vitale in studio una folla commossa Si è radunata ad Alessandria per dare l’ultimo saluto ad Antonio Candido Marco Trieste Matteo Gastaldo di tre Vigili del Fuoco morti nello scoppio della cascina di quargnento i feretri hanno lasciato la camera ardente posizionati sul lato scale dei pompieri una volta arrivati alla cattedrale dei Santi Pietro e Marco sono stati accompagnati dalle sirene dei mezzi dei pompieri dall’applauso della gente in lacrime per poi essere scappata dai colleghi tra due ali di folla nella chiesa anche Giuliano do their o Il caposquadra dei Vigili del Fuoco rimasto ferito nell’esplosione Sono orgoglioso di essere vostro comandante ha detto dall’altare il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Roberto Marchionni in un intervento che è stato sottolineato da un lunghissimo applauso presente ai funerali celebrati dal vescovo di Alessandria Monsignor Guido Gallese il Presidente del ConsiglioGiuseppe Conte è morto La notte scorsa a Roma il cantante Fred Bongusto l’artista voce indimenticabile di una rotonda sul mare era nato a Campobasso il 6 aprile 1935 aveva da poco compiuto 4 anni da qualche tempo aveva dei problemi di salute I funerali saranno celebrati a Roma lunedì 11 novembre alle 15 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto nella Chiesa degli Artisti Alvin Berisha il bimbo di 11 anni di origine albanese portato via dall’Italia nel dicembre 2014 dalla mamma ci voleva unirsi all’isis ha fatto ritorno nel nostro paese il piccolo rimasto orfano di madre a causa di esplosioni e raggiunti in un campo profughi a nord-est della Siria dove rascato ritrovato Alvin è stato trasferito con un volo di linea dell’Alitalia atterrato poco dopo le 7 all’aeroporto di Roma Fiumicino da Beirut dell’IVA stiamo parlando di Ilva perché se loro in Italia si sta mangiando l’accordo così ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla vicenda della multinazionale che ha annunciato di voler ritiraprogetto sulle Ilva di Taranto nomi e cognomi di famiglie di origine straniera sui citofoni di case popolari a Bologna citato in un video pubblicato sui social ripartire assegni in una diretta su Facebook deputato Galeazzo Bignami Network Italia da poco passato a Fratelli d’Italia in un blitz nel quartiere bolognina del Capoluogo Emiliano insieme a Marco lisei consigliere comunale Export Italia Ora anche gli Fratelli d’Italia l’Italia qualche giorno fa scopo del video spiegano gli esponenti di Fratelli d’Italia è quello di mostrare raccogliendo segnalazioni dei cittadini che i criteri di assegnazione degli alloggi favoriscono i cittadini stranieri i due parlano di discriminazione ai danni degli italiani dice vignani ma non ce ne frega assolutamente nulla perché se sta in un alloggio popolare c’è il tuo nome sul campanello bisogna che ti metta nell’ottica e poi qualcuno può andare a vedere E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa