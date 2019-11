Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio Liliana Segre Mattarella se ha bisogno della scorta odio intolleranza sono concreti le Presidente della Repubblica è intervenuto all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Campus bio-medico quando una bimba di colore non viene fatta sedere sull’autobus Quando una donna come Liliana Segre ha bisogno di una scorta si capisce che questi non sono interrogativi a strappi o è proprio sul caso di Liliana Segre Parliamo delle minacce via web e lo striscione di Forza Nuova è svolto nel corso di un appuntamento pubblico a cui lei partecipava Milano hanno convinto il prefetto Saccone da segnare la scorta alla senatrice a vita accompagnata in Ogni spostamento da due carabinieri la diretta interessata non commenta il vice presidente della comunità ebraica di Roma ArubaLa Rocca invece avete il fatto che una senatrice sopravvissuta Ad Auschwitz abbia bisogno della scorza indica che il paese ha fallito che l’antisemitismo c’è sulla questione abbiamo sentito anche il parere dell’avvocato dello Stato Giulio Bagutti Presidente dell’Associazione di promozione sociale democrazia nelle regole tra loro come Mario Balotelli e Liliana Segre la mia piccola competenza giuridica mi porto subito a quella partita sociale senza distinzione di sesso di razza finché dura qualcuno vorrebbe eliminare questa parola Io sommessamente ti sento di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali sul cani appena nati fare i costituenti hanno scolpito all’articolo della carta oppure immaginare che qualcuno dei loro figli avrebbe potuto dimenticarne qualche pezzettino e visto che parliamo di padre i buoni di figli sciagurati si può tentare di giocare con leOdio oddio 300 anni a correre essere molto ottimisti sia Baldelli che erano nello stesso luogo in cui troveranno posto eliminata zucchero o comunque in qualche modo li insidia il grande Totò principe della risata si ricordava e ti ricorda che tutti Nessuno escluso senza possibile e forse anche a qualcos’altro adesso strettamente ha vinto il caso di ricordartelo già qua tu se non si vuole rischiare di essere Nella migliore delle arcelormittal non vuole rinnovare per lexil va oggi lo sciopero di 24 ore nello stabilimento di Taranto lo sto promosso da Fim Fiom e uilm arriva dopo gli atti di recesso del contratto a Genova lavoratori in assemblea per Patronelli la nazionalizzazione non è un tabù modis Rating e rischio senza avvio Ilva Alessandriafunerali dei tre vigili morti nell’esplosione della cascina ai funerali sono presenti il premier Giuseppe Conte il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese il presidente della Camera Roberto Fico il vescovo dice di fronte o di struttura di questo mondo di questa vita la nostra forza sta nel non farsi contaminare dal male e dalla zizzania per il comandante rabbia hai bisogno di capire il perché lutto nel mondo della musica e mo soltanto 4 anni Fred Bongusto è morto La notte scorsa nella sua abitazione a Roma il cantante era malato da tempo funerali saranno celebrati a Roma lunedì 11 novembre con inizio alle 15 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto siamo mia chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa