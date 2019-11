Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte nel pomeriggio fatto visita a Taranto all’ilva intanto mentre ancora stanno sulla vicenda dell’ex stabilimento dopo l’ultimatum a dartelo ministro degli Esteri Luigi Di Maio da un forum all’ansa attacca ci stanno rimandando d’accordo dobbiamo costringerli arrestare e bolla come inaccettabili assurdi 5000 esuberi annunciati il colle ieri nel colloquio di materiali a confronto il capo dello Stato ha chiesto di agire In tempi rapidi per il ministro patuanelli la nazionalizzazione non è più un tabù Intanto in corso lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati nello stabilimento di Taranto gli altri siti del gruppo e ultimo saluto ai tre Vigili del Fuoco morti nell’esplosione di una cascina da Alessandria a Furnari oggi è intervenuto anche Il caposquadra dei Vigili del Fuoco rimasto ferito l’uomo è sceso da un’ambulanzaentrato in chiesa in carrozzella accompagnato dalla applauso dei numerosi i pompieri delle altre persone presenti sul sagrato due Vigili del Fuoco sono rimasti feriti Durante un intervento per incendio di un camion nella notte nell’area di servizio Cantagallo sulla A1 nel bolognese ed è stato individuato dalla polizia il piromane che il 21 ottobre scorso a Torino ha causato l’incendio che ha distrutto le ex scuderie della cavallerizza reale patrimonio UNESCO si tratta di conoscerlo e di 38 anni di origine marocchina nato di spagna l’uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato centro di Genova su provvedimento della procura di Torino ultima notizia chiusura la cultura finanziaria delle famiglie italiane si conferma molto contenuta non sapere cosa siano conto corrente altri strumenti come azioni obbligazioni fondi comuni e Bitcoin Infatti oltre il 30% del campione composto da 2056 persone intervista della Consob per il rapporto 2019 le scelte di investimento delle famiglie 21% degli intervistati non conosce nessuna delle nozioni base inflazione relazione rischio rendimento di diversificazionepsiche dei mutui interessi composti di quelle avanzate riferite ai titoli obbligazionari e tutto grazie per averci seguito li uso torna alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa