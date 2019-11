Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 8 novembre in studio Giuliano Ferrigno pressing su arcelormittal le premier Giuseppe Conte nel pomeriggio è andato a Taranto intanto mentre sulla vicenda dell’ ex Ilva dopo l’ultimatum Italia ancora stallo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio attacca si stanno rimandando l’accordo dobbiamo costringerli arrestare e vola come inaccettabili assurdi 5000 esuberi annunciati scrivi ministro patuanelli la nazionalizzazione non è più un tabù elenco solo sciopero di 24 ore proclamato da Fim Fiom uilm e in tutti i fichi migranti tra 2020-2030 il flusso di nuovi profughi potrebbe raggiungere la cifra record di circa 230 milioni di persone quasi quanto dura l’ora attuale consistenza in Europa Tuttavia gli arrivi previsti non basterebbero più impedire una sensibile diminuzione del numero di persone nei tastiil quadro tracciato dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco la crisi ambientale aggiunto potrebbe ridurre il reddito pro capite mondiale di quasi un quarto entro il 2100 rispetto al livello che si potrebbe altrimenti aggiungere con riduzioni parti soprattutto nel sud del mondo e più lievi in qualche causa aumenti il resto del pianeta di monito del capo dello Stato dopo la notizia dell’assegnazione della scorta La senatrice a vita Liliana Segre ha detto Mattarella la convivenza in senso di responsabilità devono contrastare l’intolleranza l’odio la contrapposizione Intanto il comune di Predappio nega il contributo alla partecipazione di un ragazzo delle superiori al progetto promemoria Auschwitz treno della memoria non siamo contrari al treno della memoria dice il sindaco di Predappio Ma questi tre arrivano solo da una parte noi non intendiamo collaborare con chi si dimentica di tutto il resto Cambiamo argomento oggi l’ultimo saluto ai tre Vigili del Fuoco morti nell’esplosione di una cascina ad Alessandria al funerale è intervenuto anche Il caposquadra dei Vigili del Fuoco rimasto ferito l’uomo èun’ambulanza tentato in chiesa in carrozzella accompagnato dalla Plauto dei numerosi pompieri delle altre persone presenti sul sagrato due Vigili del Fuoco sono rimasti feriti Durante un intervento per l’incendio di un camion nella notte nell’aria di servizio Cantagallo sull’A1 nel bolognese lutto nel mondo della musica è morto La notte scorsa nella sua abitazione a Roma Fred Bongusto il celebre artista nato a Campobasso il numero anagrafe Alfredo Antonio Carlo V aveva 84 anni da qualche tempo aveva problemi di salute funerali saranno celebrati lunedì a Roma nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo Bongusto fu molto popolare negli anni 60 e 70 il brano Una rotonda sul mare è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

