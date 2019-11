Ultime Notizie Roma del 08-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Pensiamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno monito di Sergio Mattarella dopo l’assegnazione della scorta Liliana Segre la solidarietà queste le parole del capo dello Stato la convivenza il senso di responsabilità devono contrastare l’intolleranza l’odio la contrapposizione Intanto il comune di Predappio nigari contributo alla partecipazione di un ragazzo delle superiori al progetto promemoria Auschwitz treno della memoria non siamo contrari al treno della memoria dice il sindaco Ma questi treni vanno solo da una parte il noi non intendiamo collaborare con chi si dimentica di tutto il resto ed è tornato in Italia il bimbo di 11 anni portato dall’Italia nel dicembre del 2014 dalla mamma che voleva unirsi all’isis il piccolo la cui madre sarebbe morto in un esplosione era finito poi in un campo profughi in Siria è giunto poco dopo le 7 all’aeroporto di Fiumicino da Beirutraccogliere il padre le due sorelle Ti avevo promesso gli ha detto il papà commosso che saresti ritornato a casa ora sei grande quasi un ometto Ti prego Portami a casa voglio tornare a scuola diceva il bimbo Nelle intercettazioni telefoniche delle indagini della procura antiterrorismo del lutto nel mondo della musica è morto nella sua abitazione a Roma ha Fred Bongusto il cantante che aveva 84 anni era malato da tempo la riso nato il suo ufficio stampa ti spiega la notte scorsa ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto il celebre artista nato a Campobasso in cui nome all’anagrafe era Alfredo Antonio Carlo Bongusto aveva 84 anni e da qualche tempo aveva problemi di salute I funerali saranno celebrati lunedì a Roma nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo Bongusto fu molto popolare negli anni 60 e 70 come il classico cantante confidenziale che spopolava uno dei suoi successi tu la canzone Una rotonda sul mare ultime notizie chiusura di cronaca la polizia arrestato Su ordine del GIP del tribunale di Napoli nord un sacerdote di una Parrocchia del casertano per abusi su minori di 12 anni che frequentava la chiesala diocesi di Aversa inviare la prima segnalazione alla Procura sui presunti abusi commessi dal prete che era stato sospeso dal servizio della vicenda si era occupata anche la trasmissione televisiva Le Iene Grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

