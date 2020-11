Ultime Notizie Roma del 08-11-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione capella in studio Joe biden eletto presidente degli Stati Uniti sarà un presidente che unisce non un presidente che divide Torniamo ad ascoltarci siamo tutti americani il messaggio di riconciliazione Nazionale lanciato da biden e dopo la sua lezione lo scrutinio ancora in corso ma il Democratico ha ormai superato la soglia dei 290 grandi elettori Trump continua a gridare i brogli e annuncia nuove azioni legali ma intanto in delaware una folla in delirio ha salutato il neo presidente eletti la sua vice kamala Harris annunciato il massimo sforzo contro la pandemia è una serie di decreti per rovesciare le politiche di Trump sul clima salute migranti da New York a Washington esplode l’entusiasmoin strada Congratulazione da Mattarella e Conte dai leader europei per l’elezione di biden a presidente degli Stati Uniti soddisfatti palestinesi che celebrano America il giapponese su che annuncia lavoreremo insieme per pace Libertà ma duro il Venezuela è pronto al dialogo frena Il Messicano brador Aspetteremo fino a quando tutte le questioni legali saranno risolte non vogliamo essere considerati ha detto il presidente messicano covid il numero di nuovi contagi giornalieri in Italia a sfiorare i 40 mila con il totale degli attualmente positivi che sfonda il muro dei 500.000 è un tasso di tamponi effettivi del 17 1% dati che fanno paura alle regioni con il fiato sospeso In attesa di conoscere i risultati del nuovo monitoraggio del Ministero della Salute alcuni governatori si dicono pronti a chiudere mentre il sistema sanitario in molte città è al collassoin Calabria il Consiglio dei Ministri ha nominato Giuseppe zuccatelli Nuovo commissario per la sanità al posto di Saverio cotticelli lo sport in chiusura calcio è Serie A ieri sera 00 tra Parma e Fiorentina sugli altri campi negli anticipi il Cagliari ha battuto la Sampdoria 20 Lo Spezia in trasferta ha battuto il Benevento 3 a 0 le altre partite si inizia alle 12:30 con lazio-juventus è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa