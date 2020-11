Ultime Notizie Roma del 08-11-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale domenica 8 novembre Buonasera dalla redazione al microfono Giulia non Ferrigno degenza coronavirus in primo piano code pronti soccorso ospedali in crisi a Napoli a lanciare l’allarme Giuseppe galano responsabile del 118 del Capoluogo partenopeo il sindaco De magistris chiede la zona rossa non meno pesante la situazione in Piemonte dove Alessandro stecco esponente della Lega il presidente della commissione sanità della Regione Piemonte e chiedi alla NG di dirottare il personale sanitario dei rispettivi ospedali all’estero verso la regione Annuncia il governatore dell’Alto Adige che tutta la regione diventa zona rossa sempre gravi le condizioni del Cardinale Bassetti ventilato Non invasivamente andiamo negli Stati Uniti sarà un presidente che unisce non un presidente che divide Torniamo ad ascoltarti siamo tutti americani è questo il messaggio di riconciliazione Nazionale lanciata Da Joe biden dopo la sua elezione a 46esimo presidente degli Stati UnitiDemocratica ormai superato la soglia di 290 grandi elettori ma Trump che continua a gridare e brogli annuncia nuove azioni legali risponde alla discorso del presidente eletto dicendo che negli Stati Uniti una tradizione di problemi elettorali torniamo in Italia prima le avrebbe fatto assumere cocaina e ketamina Poi l’avrebbe violentata con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una diciottenne detenzione di stupefacente sequestro di persona e lesioni Alberto Maria genovese l’imprenditore che ha fondato la startup assicurativa facile.it poi ceduta nel 2014 è stato fermato nella notte tra venerdì e sabato dalla polizia chiedo di disintossicarmi perché da 4 anni sono dipendente della cocaina le prime parole di genovese la proprietà di facile.it detenuta oggi da un fondo di investimento e dal precisa che genovese ha lasciato L’azienda nel 2014 l’ultima notizia in chiusura stiamo pensando come Movimento 5 Stelle ha delle misure di ristoro anche per l’attività che non sono chiuse per ilMa che hanno subito comunque cali di fatturato tu lo afferma il vice ministro dell’economia Laura Castelli dobbiamo pensare a misura mano mano che si verificano le necessità ha detto sottolineando la differenza di situazione Rispetto al precedente in lockdown generalizzato è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news se tornano la prossima edizione

