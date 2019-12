Ultime Notizie Roma del 08-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio accordo completo Nella maggioranza sulla manovra annuncia il premier Conte dopo aver aggiornato al Quirinale il presidente Mattarella sull’esito della lunga giornata di tensione nella maggioranza abbiamo scongiurato la recessione nessuno più che siamo il governo delle tasse Rivendica azzerata la tassa sulle auto aziendali ridotta del 85% è rinviata luglio la Plastik Tex mentre partirà ad ottobre 2020 la Sugar Tax la manovra verrebbe 30 miliardi Betania viva Matteo Renzi annuncia la prossima battaglia Nel 2020 cancelleremo plastiche Sugar Tax e cambiamo argomento alla Casa Bianca ha comunicato alla commissione giustizia della camera che non parteciperà alle udienze delle pagine di impeachment programmate per la prossima settimana Intanto i repubblicani hanno chiesto alla commissione giustizia della camera di chiamare a testimoniare il figlio dell’ex vicepresidente Joe biden Hunter il presidente della commissione intelligence della causaè la talpa che ha dato origine alle indagini la società svedese di telecomunicazioni Ericsson al concordato di pagare oltre un miliardo di dollari per patteggiare accuse di corruzione che spaziano in un periodo di 17 anni toccano 5 paesi dall’Asia al medioriente secondo l’accusa la compagnia svedese era coinvolto in uno schema per pagare tangenti falsificare i libri contabili chiudere un occhio sulla corruzione in paesi come Cina Vietnam e Indonesia Kuwait Ammesso di aver creato un fondo per regali di lusso viaggi divertimenti di funzionari stranieri per vincere commesse dalle società statali i commissari stranieri dell’Italia non lasciato l’incarico al loro posto al Ministero dello Sviluppo individuato Giuseppe leogrande come commissario unico assieme a lui lo Stato dovrà agire per permettere il rilancio definitivo di Alitalia dice ministro Patronelli d’azienda intanto aperto una nuova procedura per estendere gli altri tre mesi la integrazione straordinaria che scadrà il 31 dicembre per complessivi 1180 dipendenti seconda sparatoria in due giorni in altrettante storiche basi navali americane ma questa volta il killer è un militarecittà Saudita in addestramento negli Stati Uniti l’ FBI Indaga sull’ipotesi che si tratti di terrorismo dopo l’attacco mercoledì a parlarmene è stato il turno della naval Air Station di pensacola in Florida da Vittoria poco poco prima delle 7 in un edificio che ospita classi per l’addestramento poi esisto 4 morti e 7 feriti il bilancio attacco l’Inter resta secco per la prima volta in stagione viene fermata sullo 0-0 una Roma caparbia nell’anticipo del venerdì a San Siro un pari che regala la Juve l’opportunità vincendo oggi a Roma sulla Lazio di tornare subito in testa alla classifica con te tradito dai suoi attaccanti troppi errori di Lukaku è lautaro costretta a rinunciare AZ invio e Apollo pezza Fonseca a schiera zaniolo centravanti ratotti e Mirante che sarà tra i protagonisti del match E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa