Ultime Notizie Roma del 08-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio L’intesa raggiunta nel vertice fiume di Palazzo Chigi non contatta ancora la maggioranza va avanti la sfida PD renziani sulle tasse ha vinto Renzi abbiamo vinto tutti viceconte il MoVimento 5 Stelle Resta alle prese con i dissensi su Di Maio si presenta diviso al voto di mercoledì sul me intanto a Bologna in 10.000 con Prodi all’apertura della campagna elettorale di Bonaccini per l’Emilia Romagna è il movimento delle sardine in l’adesione annunciata da Francesca Pascale fidanzata di Silvio Berlusconi per la manifestazione di Roma il 14 dicembre Benvenuta dicono i promotori Cambiamo argomento la Corea del Nord attraverso l’agenzia ha spiegato di aver accettato nuovo test molto importante da un’area di lancio missili a lungo raggio senza però svelare il tipo di test i risultati per Pyongyang avranno un impatto importante sulla modifica della posizione strategica del paese nel prossimo futuroil testo arriva mentre la Corea del Nord sta intensificando la pressione sugli Stati Uniti per sbloccare le trattative sul nucleare il terremoto torna a fare paura in Abruzzo dove ieri sera sono state registrate Due scosse prima alle 22:58 di magnitudo 3,7 la seconda poco dopo di 3,2 l’epicentro è stato individuato 2 km dal Comune di barete in provincia dell’Aquila sarebbe il mancato rispetto di una Fidenza l’origine dello scontro tra un filobus della linea dell’ ATM un mezzo per la raccolta rifiuti dell’ansa che ha causato 12 feriti a Milano una donna è in coma la polizia locale sentire i conducenti che però sono in ospedale con il mezzo della nettezza urbana è stato così forte che il filobus è stato sbalzato dalla corsia preferenziale su quella normale polemiche sui trasporti della città almeno 34 persone sono morte domenica incendio scoppiato In un mercato nel centro di New Delhi in India ancora in fase di accertamento la causa del rogo secondo il capo dei Vigili del Fuoco io auto bulgare delle fiamme sono state spente da 25 camion dei pompieri sarebbero in tutto 5persone le quelle soccorso passeggiare italiano appena sbarcato da Madrid che aveva chiesto un tassista regolare in servizio all’aeroporto di Fiumicino l’applicazione del tassametro per la dallo stesso paziente colpito con un pugno in pieno volto che mi ha causato la frattura del setto nasale il tassista denunciato per lesioni per futili motivi è stato individuato dalla polizia la sindaca raggi episodio inaccettabile che il ritiro della licenza Cambiamo argomento Tosca apre la stagione della Scala La prima è preceduta da un applauso di 4 minuti di tutto il teatro per il Presidente della Repubblica Mattarella è la prima volta che di Puccini viene messo in scena il 7 dicembre in platea per l’opera con i riferimenti alla ue nel cinquantesimo anniversario di Piazza Fontana anche Patti Smith Carla Fracci l’etoile Svetlana Zakharova Dolce e Gabbana fuori piazza blindata con le strade transennate e lo sforzo in chiusura dopo 195 giorni la Juve crolla in campionato l’ultima sconfitta il 26 maggio a Genova contro La Sampil 31 rimediato dalla Lazio all’Olimpico a ben altro peso e poteva avere anche altre dimensioni se immobile non si fosse fatto parare un rigore da socialismi bianconeri sono meno 2 dell’Inter che non paga il pareggio contro la Roma mentre la Lazio resta terza in classifica Amore appena tre lunghezze dalla Juventus E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa